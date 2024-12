Scholz beantragt Vertrauensfrage beim Bundestag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Mittwoch bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) formell beantragen, am kommenden Montag im Parlament die Vertrauensfrage stellen zu können. Mit diesem Schritt will er eine Neuwahl des Bundestags am 23. …