Neuer Wasserstoff-Hype 2025? Nel ASA, thyssenkrupp nucera, Plug Power, First Hydrogen Aktie Sorgt Wasserstoff aus Kernenergie für das Comeback der Branche? Immerhin sind die Stromnetze dem Energiehunger von KI & Co. nicht gewachsen. Mit einem Plus von 17 % hat die Aktie von First Hydrogen auf die Ankündigung reagiert, in den Bereich der …