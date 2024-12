Zahl der Rückkehrer nach Syrien nicht überschätzen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Migrationsforscher Jochen Oltmer rechnet nicht damit, dass eine sehr große Zahl syrischer Kriegsflüchtlinge aus Deutschland in ihr Herkunftsland zurückkehren wird. "Eine größere Rückkehrwelle syrischer Menschen aus Deutschland in ihre Heimat ist unwahrscheinlich", sagte der Osnabrücker Professor der "Augsburger Allgemeinen". "Es wird sicher einige Rückkehrwillige geben, wenn sich die Lage in Syrien stabilisieren sollte. Aber diese Zahl sollte man nicht überschätzen."

Oltmer verwies auf Erfahrungen aus dem Jugoslawien-Krieg in den 1990er Jahren. Schon nach Ende des Kriegs in Bosnien und Herzegowina 1995 habe es kaum freiwillige Rückkehrer gegeben. "Bis 1999 kehrten von den 350.000 Schutzsuchenden lediglich 17.000 an ihre ursprünglichen Wohnorte zurück", sagte der Historiker, der unter anderem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wissenschaftlich berät.