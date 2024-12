EU-Agrarkommissar für mehr Herkunftsangaben

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der neue EU-Agrarkommissar Christophe Hansen ist für eine genauere Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der EU. Der Konsument müsse wissen, was er esse, sagte Hansen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Brüssel. "Und deshalb denke ich, dass wir in vielen Bereichen diese Herkunftskennzeichnung detaillierter machen sollten, weil das natürlich auch den Konsumenten anregt", so der Luxemburger.

Durch genauere Angaben können sich Verbraucher bewusster für Produkte aus der EU entscheiden. Bei Fleisch wisse man schon recht genau, wo die Ware herkomme, sagte Hansen. Schwieriger sei das etwa bei Schinken auf Pizza.