Kunden-Info zehn Jahre vor Gas-Stopp

Superworld schrieb 11.03.24, 14:43

Die Hinfahrt während des Streiks war ja sehr gut. Schon der Bahnhof war fast leer, der ICE kam pünktlich, war halb leer und kam auf die Minute pünktlich in Mannheim an.



Die Rückfahrt nach dem Streik am Freitag war dann wie gewohnt. Die Ankunft des Zuges verspätete sich immer weiter und es wurden dann letztlich 35 Minuten Verspätung. Dann fuhr der überfüllte ICE einfach nicht los bis dann irgendwann eine Durchsage kam wegen einem Vogel und einem Kurzschluss. Der Zugführer machte dann ca. 30 Minuten lang irgendwelche Versuche mit einem Neustart über den Akku bis dann die Durchsage kam es hätte alles nicht funktioniert und der gesamte Zug solle doch aussteigen und auf den nächsten Zug 2 Stunden später warten, der aber hoffnungslos überfüllt sei, .... :-(



Als Konsequenz aus dem Streik sollte man meiner Meinung in die Automatisierung des Bahnbetriebes investieren. Autonomes Fahren auf der Schiene dürfte im Vergleich zur Straße nur einen Bruchteil der Komplexität haben und bereits heute schon lösbar sein.