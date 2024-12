NVIDIA droht jetzt Trendbruch

Nach der Kursrallye der letzten Monate wäre eine mehrwöchige Pause mit entsprechenden Abschlägen bei NVIDIA kein Beinbruch, Auffangpunkte findet das Wertpapier bei 130,00 und darunter 123,10 US-Dollar vor. Entsprechend dieser Erwartung könnte hierauf sogar ein Short-Investment in Erwägung gezogen werden. Spätestens ab dem Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 113,63 US-Dollar (steigend) sollten sich Anleger im Anschluss auf eine Rallyefortsetzung einstellen, zumal ein seit Oktober 2023 bestehender Aufwärtstrend selbst in diesem Szenario noch vollkommen intakt bliebe. Gelingt es dagegen sofort auf dem Absatz zur Oberseite abzudrehen und mindestens auf Wochenschlusskursbasis über 147,25 US-Dollar zuzulegen, könnte ein weiteres übergeordnetes Ziel um 165,65 US-Dollar aktiviert werden. Für welchen Weg sich NVIDIA demnächst entscheidet, dürfte bereits in den nächsten Stunden feststehen.

Trading-Strategie: