Silber mit Doppelboden

Nachdem der Silberpreis planmäßig sein mittelfristiges Ziel beim 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 34,87 US-Dollar erreicht hatte, drehte der Wert wie erwartet zur Unterseite ab und fiel in den Bereich von rund 30,00 US-Dollar zurück. Hierbei wurde eine eindeutige SKS-Formation ausgebildet, ein nachhaltiger Tagesschlusskurs unterhalb von 30,00 US-Dollar und damit der Nackenlinie blieben jedoch aus. Stattdessen etablierten Investoren einen Doppelboden an dieser Stelle und sorgten dadurch für erneute Kaufanreize. Durch den Kursanstieg vom Montag wurde übrigens der Doppelboden abgeschlossen und hat dadurch frisches Aufwärtspotenzial freigesetzt.

Insgesamt verfolgt der Silber-Future seit den Tiefständen aus September 2022 einen ungebrochenen Aufwärtstrend, aber erst ein Kurssprung über das aktuelle Jahreshoch dürfte die nächste Zielzone bei 37,83 US-Dollar und somit dem 161,8 % Fibo aktivieren. Aktuell scheint ein Rücklauf an die Jahreshochs möglich, zur Sicherheit sollte jedoch ein Kurssprung mindestens über 32,50 US-Dollar abgewartet werden, ehe größere Long-Positionen eröffnet werden. Auf der Unterseite würde dagegen ein sofortiger Kurswechsel mit einem anschließenden Rückfall unter 30,00 US-Dollar doch noch die SKS-Formation reaktivieren und Korrekturpotenzial zunächst an 28,86 und darunter in den Bereich um 27,69 US-Dollar freisetzen.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Gelingt es den Silberpreis weiter voranzutreiben und mindestens über 32,50 US-Dollar zu heben, werden Kursziel bei 34,87 US-Dollar aktiviert, darüber könnte eine Rallyefortsetzung bis an 37,83 US-Dollar heranreichen und eine überdurchschnittliche Rendite durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DY0QNU ermöglichen. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 5,24 und 8,03 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 31,65 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten, in der Folge würde sich im Schein ein Stopp-Kurs von 2,20 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch etwas mehr Zeit mitbringen, nach heutigem Maßstäben sogar auch einige Monate.

Seite 2 ► Seite 1 von 2