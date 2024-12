DAX konsolidiert langsam weiter

Konsens des Marktes ist eine weitere Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank EZB am Donnerstag, was als Beruhigungspille gewertet werden dürfte. Trotzdem sollte das Abwärtspotenzial beim deutschen Leitbarometer nicht unterschätzt werden, weitere Risiken für Abschläge auf 20.221, darunter rund 20.000 Punkte und schließlich 19.800 Zähler sind in den Kursverläufen präsent. An der übergeordneten Kursrallye wird dagegen nicht gezweifelt, an den besagten Stellen sollten sich Investoren nach Trendwendemustern umsehen, um einen günstigeren Einstieg in den DAX nicht zu verpassen. Mittelfristig wurde nämlich durch die Auflösung der zurückliegenden Schiebephase der letzten Monate ein Kaufsignal bei 20.976 Punkten aktiviert. Bis zum EZB-Zinsentscheid am Donnerstag dürfte es nach aktueller Einschätzung etwas gemächlicher an den Märkten zugehen.

