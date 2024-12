JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus von 65 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe nach den vollständigen Geschäftsjahreszahlen des Fahrzeugzulieferers seine bereinigte operative Ergebnisschätzung (Ebit) für 2025 reduziert, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte das Umsatzwachstum eine Herausforderung bleiben. Nach der deutlichen Gewinnwarnung im Juli schätze er den Unternehmensausblick indes als konservativ ein./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 19:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 33,50EUR auf Tradegate (10. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.