Zalando will sich About You einverleiben Der Online-Händler Zalando will seinen deutschen Konkurrenten About You schlucken. Je About-You-Aktie bietet der Dax-Konzern 6,50 Euro, wie er am Mittwoch überraschend in Berlin bekannt gab. Der Kurs von Dienstagabend lag bei 3,90 Euro. Zalando …