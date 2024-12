JPMORGAN stuft Nordea auf 'Negativ'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nordea den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen. Damit gab Analystin Sofie Peterzens in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick ihren pessimistischen Erwartungen für die Ende Januar anstehenden Quartalszahlen Ausdruck. Sie sieht Risiken für die Dividende sowie die Konsens-Gewinnschätzungen (EPS) und reduzierte ihre entsprechenden Prognosen. Das Kursziel für die Aktie senkte sie von 125 auf 120 schwedische Kronen und beließ die fundamentale Einstufung auf "Underweight"./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 19:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 10,85EUR auf Tradegate (11. Dezember 2024, 08:11 Uhr) gehandelt.