JinkoSolar: Das könnte den Kurs jetzt weiter anheizen!

Diese Gewinne konnte JinkoSolar jedoch nicht halten – erst recht nicht nach der erneuten Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA. Die angedrohten Importzölle könnten die Ertragslage des Unternehmens nachhaltig schwächen.

Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Weichen für eine Jahresendrallye gestellt. Wer jetzt auf die richtigen Werte setzt, kann in den kommenden drei Monaten so richtig abräumen. Welche fünf besonders aussichtsreich sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Nachhaltige Trendwende gewinnt an Fahrt

Nach dem ersten Schock stabilisierte sich das Kursgeschehen und die Aktie stieß im Bereich von 21 US-Dollar auf Kaufinteresse, womit gegenüber den früheren Tiefs ein weiteres Higher Lower markiert wurde, was den Eindruck einer möglicherweise nachhaltigen Trendwende bekräftigt.

Trotz der anhaltenden Schwierigkeiten in der Solarbranche, die mit einer äußerst ungünstigen Kombination aus schwacher Nachfrage bei gleichzeitigem Überangebot zu kämpfen hat, gelangen mithilfe der Spekulationen auf fortgesetzte Konjunkturmaßen aus Peking in den vergangenen Tagen weitere Kursgewinne.

Aktienrückkaufprogramm um 150 Millionen US-Dollar aufgestockt

Dadurch dringt die Aktie wieder in den Widerstandsbereich bei 30 US-Dollar vor. Kann dieser nachhaltig überwunden werden, könnte ein weiterer Rallye-Impuls mit dem Ziel der bisherigen Jahreshochs bei rund 38 US-Dollar folgen.

Offenbar hat das Management des Konzerns selbst ein Interesse an einem höheren Aktienkurs, denn in der Nacht auf Mittwoch gab JinkoSolar bekannt, sein bereits bestehendes Aktienrückkaufprogramm auszuweiten und zusätzliche Finanzmitteln bereitzustellen.

Bisher war ein Volumen von 200 Millionen US-Dollar geplant, dieses soll nun auf 350 Millionen US-Dollar vergrößert und damit fast verdoppelt werden. Mit der Ausweitung wurde auch die Frist für den Abschluss des Programms verlängert. Eigene Anteile sollen im Rahmen der laufenden Buybacks bis spätestens Juni 2026 zurückgekauft werden.

"Vertrauen in die langfristige Geschäftsentwicklung"

Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Xiande Li, teilte in der Pressemitteilung des Unternehmens mit: "Die Vergrößerung und Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms spiegelt unser fortgesetztes Vertrauen in unsere langfristige Geschäftsentwicklung wider."

Die Aktie, die über kein Listing in Hongkong oder einer chinesischen Festlandbörse verfügt, reagiert bislang kaum auf die Meldung. Am Handelsplatz Lang & Schwarz verteuerten sich die Anteile am Mittwochvormittag um rund 0,6 Prozent.

Fazit: Da könnte was gehen – zumindest bis Januar!

Allem Gegenwind zum Trotz stehen die Zeichen in der Aktie von JinkoSolar auf eine Trendwende. Trotz erheblicher Schwierigkeiten in diesem Jahr, das von hoher Volatilität geprägt war, haben die Anteile eine Reihe von höheren Tiefs gebildet und sind vor allem in der zweiten Jahreshälfte nach Rücksetzern immer wieder rasch auf neues Kaufinteresse gestoßen.

Neben der im Unterschied zu vielen anderen Solarmodulherstellern noch immer zufriedenstellenden und vor allem profitablen Geschäftslage könnte nun die Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms für neuen Schwung und fortgesetzte Kursgewinne sorgen. Mit dem Amtsantritt von Donald Trump im kommenden Januar dürften die Karten für die Aktie aber neu gemischt werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die JinkoSolar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 27,35EUR auf Tradegate (11. Dezember 2024, 09:13 Uhr) gehandelt.