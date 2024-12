Wintergeschäft bei Inditex flaut ab - Neumonatszahlen verfehlen Erwartungen

ARTEIXO (dpa-AFX) - Beim Zara-Eigentümer Inditex ist das bisher hohe Wachstumstempo zuletzt mit dem beginnenden Winter etwas abgeflacht. In den Vorweihnachtswochen von Anfang November bis Anfang Dezember, die auch den wichtigen Verkaufstag Black Friday umfassen, stieg der Erlös im Jahresvergleich um 9 Prozent, wie der Konzern am Mittwoch in Arteixo mitteilte. Dagegen hatten die Spanier in den ersten neun Monaten des bis Ende Januar laufenden Geschäftsjahres ihren Erlös zu konstanten Währungen noch um 10,5 Prozent steigern können. Inklusive aller Wechselkurseffekte stieg der Gesamtumsatz in den ersten drei Quartalen um 7,1 Prozent auf 27,4 Milliarden Euro.

Damit verfehlte Inditex ebenso die Erwartungen am Markt wie auf der Gewinnseite: Vor Steuern und Zinsen zog das Ergebnis (Ebit) um 9,3 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro an, während unter dem Strich der Gewinn um 8,5 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro kletterte. Analysten hatten für das operative Ergebnis etwas mehr auf dem Zettel. Allerdings hatten zuletzt auch die schweren Stürme in Spanien die Geschäfte überschattet. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der Aktienkurs vorbörslich im Vergleich zum Vortagesschluss in Madrid um fast fünf Prozent.