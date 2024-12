Aktien Asien/Pazifik China-Börsen im Minus - Skepsis über Konjunkturstimuli TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY - Belastet von Zweifeln am angekündigten Konjunkturpaket der chinesischen Regierung haben die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost zur Wochenmitte mehrheitlich den Rückwärtsgang eingelegt. An den chinesischen Märkten …