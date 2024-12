Gewinn und Ausschüttung sollten konstant steigen!

Der deutsche Versicherungskonzern Allianz will den Bilanzgewinn je Aktie bis 2027 im Schnitt zwischen sieben und neun Prozent pro Jahr steigern. Die Basis dieser Berechnung ist das Jahr 2024 mit 24,77 Euro. Weiters soll die Eigenkapitalrendite von aktuell rund 16,5 Prozent auf 17 Prozent gesteigert werden. Auch ist geplant, 75 Prozent des Nettogewinns den Aktionären zukommen zu lassen. Hier sollten 60 Prozentpunkte in Form einer Dividende ausgeschüttet werden. Der Rest sollte jährlich in Höhe von 15 Prozentpunkten in der Zeitspanne 2025 bis 2027 über Aktienrückkäufe an die Aktionäre fließen. Für das Geschäftsjahr 2024 plant der Vorstand ein operatives Ergebnis zwischen 13,80- und 15,80 Milliarden Euro.

