Noul und die Limbach Gruppe, Deutschlands führende Laborkette, unterzeichnen einen Vertrag über die Lieferung von miLab BCM

Im Rahmen der Vereinbarung wird Noul seine KI-basierte Hämatologie-Lösung miLab BCM und seine Malaria-Diagnoselösung miLab MAL für die schrittweise Implementierung in den Laboren der Limbach Gruppe bereitstellen. Das miLab BCM ist eine KI-gesteuerte Blutanalyselösung, während sich das miLab MAL auf die KI-basierte Diagnose von Malaria in Proben spezialisiert hat.

YONGIN, Südkorea, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Noul Co., Ltd. (Geschäftsführer: David Lim, im Folgenden als „Noul" bezeichnet), hat eine Vereinbarung mit der Limbach Gruppe SE, der größten Laborkette in Deutschland, unterzeichnet, um den Start der miLab-Plattform in der EU zu signalisieren.

David Lim, Geschäftsführer von Noul, sagte: „Diese Vereinbarung ist insofern von Bedeutung, als es sich um den ersten Vertrag mit einer großen Laborgruppe in Europa handelt." Und: „Noul plant, die Reichweite auf dem europäischen Markt mit allen seinen Testportfolios zu erweitern, beginnend mit den gut referenzierten miLab MAL und BCM und in naher Zukunft mit der von der WHO-UNITAID anerkannten Lösung für Gebärmutterhalskrebs. Die Gewinnung der angesehensten und anspruchsvollsten Referenzkunden in Europa wird unsere Expansion in andere Länder der Region beschleunigen."

Die Limbach Gruppe ist das größte Netzwerk klinischer Labore in Deutschland und eines der größten Netzwerke in Europa mit 300 klinischen Spezialisten und über 5.000 Mitarbeitern, die einen Umsatz von über 1,2 Milliarden Euro erwirtschaften. Die Limbach-Labore bieten erstklassige Dienstleistungen in allen Bereichen der Labordiagnostik, einschließlich Immunologie und Hämatologie. Durch die Partnerschaft hat Noul die Grundlage geschaffen, um Patienten effizienter denn je KI-Lösungen für BCM und MAL auf ihren Geräten zur Verfügung zu stellen. Noul plant, seine Lieferkette von Deutschland aus auf ganz Europa, einschließlich der Schweiz und der Niederlande, auszuweiten.

