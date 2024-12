Übernahme geplant: Zalando auf Einkaufstour bei About You

Der Berliner Online-Modehändler Zalando plant eine überraschende Übernahme. Der DAX-Konzern will seinen Konkurrenten About You für 6,50 Euro je Aktie übernehmen. Das Angebot liegt satte 67 Prozent über dem Schlusskurs von Dienstag (3,90 Euro). Bereits jetzt hat sich Zalando 73 Prozent der Anteile des Hamburger Modehändlers durch verbindliche Vereinbarungen gesichert. Zu den Verkäufern zählt die Familie Otto, die über die Michael Otto Stiftung bisher 64,7 Prozent der Anteile hielt. Auch die About-You-Vorstandsmitglieder stimmten dem Deal zu.

Mit der Übernahme strebt Zalando eine deutliche Verbesserung seiner Margen an. Das kombinierte Unternehmen soll eine um Sondereffekte bereinigte Ebit-Marge von 10 bis 13 Prozent erreichen. Im Vergleich dazu lag Zalandos Marge in den ersten neun Monaten des Jahres lediglich bei 4,0 Prozent. Die Hoffnungen ruhen auf Skaleneffekten und Synergien, um die Profitabilität zu steigern.

About You, das im Juni 2021 mit einem Ausgabepreis von 23 Euro je Aktie an die Börse ging, wird nun auf Basis des Zalando-Angebots mit 1,13 Milliarden Euro bewertet. Der Schritt unterstreicht den Wettbewerbsdruck in der Branche, in der viele Unternehmen mit schwindenden Margen zu kämpfen haben.

Reaktionen an der Börse

Die Übernahmepläne wurden an der Börse gemischt aufgenommen. Die Aktien von About You verzeichneten einen starken Anstieg um über 60 Prozent.

Die Aktien von Zalando reagierten hingegen negativ und geben um rund 7 Prozent nach.

Fazit: Strategische Weichenstellung bei Zalando

Die geplante Übernahme von About You markiert einen wichtigen strategischen Schritt für Zalando. Während kurzfristige Risiken und Kosten die Anleger beunruhigen, könnte die Fusion langfristig die Marktposition und Profitabilität von Zalando stärken.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion