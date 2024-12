Siemens Energy weiten Rückschlag aus - GE Vernova hilft nicht

Alex7419 schrieb 06.12.24, 08:25

Da hast Du etwas zu kurz gedacht. Wenn ich es richtig gelesen habe wird davon ausgegangen, dass (je nach Studie) bis 2037 oder 45 allein in Deutschland jährlich 20Milliarden in die Stromnetze fließen. Da fehlt dann aber noch der Rest Europas und vor allem die Industrie, die ja auch ihre Netze verstärken muss, wenn jetzt alles mit Strom gemacht wird. Da kommt auch noch mal die eine oder andere Milliarde zusammen.

Und irgendwann wird vermutlich auch die Ukraine wieder aufgebaut werden.

Daher bin ich für die gesamte Branche sehr optimistisch.

Neben SE habe ich die Verunsicherung in Frankreich genutzt und dort in die großen Infrastrukturbauer investiert. Wenn ich sehe, wer hier für die TenneT und E.ON im Leitungsbau tätig ist, sehe ich immer die gleichen Firmenwagen (Spie-SAG und Omexom = Actemium)