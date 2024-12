Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 35-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick die perfekte Übersicht über das, was in der Welt der Rohstoffe gerade wichtig und angesagt ist. Hiermit sind Sie immer auf dem neusten Stand!

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

Southern Cross Gold landet nächsten Volltreffer

Southern Cross Gold gab kürzlich bekannt, dass man eine weitere bedeutende Entdeckung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek gemacht hat. Bohrloch SDDSC141 durchschnitt demnach 5,5 Meter mit 25,4 g/t Gold, einschließlich einer sehr hochgradigen Zone von 1,4 Metern mit 101,1 g/t Gold, die die bekannte Mineralisierung um 100 bis 200 Meter tiefer als frühere Bohrungen erweitert.

News: SXG bohrt 5,5 m mit 25,4 g/t Gold in 200 m neigungsabwärts verlaufender Erweiterung bei Golden Dyke

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Aurania Resources erhält festen CFO

Aurania Resources vermeldete vor kurzem, dass Francisco Freyre, der derzeitige Finanzvorstand des Unternehmens, mit Wirkung vom 1. Januar 2025 zum Vollzeit-Finanzvorstand des Unternehmens wechseln wird. Die umfangreiche Erfahrung von Francisco Freyre in den Bereichen Unternehmen, Finanzen und Märkte ist seit seiner Ernennung zum stellvertretenden Chief Financial Officer im Juli 2022 für das Unternehmen von großer Bedeutung.

News: Aurania kündigt die Teilnahme an der Noblecon 20 in Florida und die Ernennung eines neuen hauptamtlichen CFO an

Canada Nickel stößt auf Nickelgehalte von bis zu 1,61%

Canada Nickel gab jüngst die Untersuchungsergebnisse des Bohrlochs BAN24-20 auf dem unternehmenseigenen Grundstück Bannockburn bekannt, in dem 15,7 Meter netto-texturierte Sulfide innerhalb eines disseminierten sulfidhaltigen Peridotits durchteuft wurden. Konkret beinhaltete das Bohrloch 1,11 % Nickel über 10,1 Meter, einschließlich 1,32 % Nickel, 0,17 % Kupfer und 0,55 g/t Palladium + Platin über 4,4 Meter. Der mineralisierte Abschnitt befindet sich 138 Meter nordwestlich von BAN24-18, der 1,61 % Nickel auf 12,0 Metern, einschließlich 3,95 % Nickel auf 4,0 Metern, durchschnitten hat. Die Nachfolgebohrung BAN24-21 ist im Gange, eine BHEM-Untersuchung geplant.

News: Canada Nickel meldet Untersuchungsergebnisse des zweiten hochgradigen Sulfidabschnitts auf dem Projekt Bannockburn

Collective Mining kann Apollo-Gebiet erweitern

Collective Mining konnte kürzlich bekanntgeben, dass es eine Erweiterung des Apollo-Systems an der nordöstlichen Flanke in der Tiefe entdeckt hat und somit die Möglichkeit für ein größeres Erweiterungswachstum entlang der Nordseite des Systems eröffnet. Das Richtungsbohrloch APC100-D1, das südlich von OPad 6 gebohrt wurde, durchschnitt eine Mineralisierung von 150 Metern, die sich außerhalb der bekannten nordöstlichen Grenze von Apollo befindet, jedoch an diese angrenzt, und lieferte 150,50 Meter @ 1,74 g/t Goldäquivalent, einschließlich 42,00 Meter @ 4,02 g/t Goldäquivalent.

News: Collective Mining erweitert Apollo nach Nordosten und stößt auf 150,50 Meter mit 1,74 g/t AuEq, einschließlich 42,0 Meter mit 4,02 g/t AuEq

Cosa Resources erhält Genehmigung zum Erwerb einen Projekt-Portfolios von Denison Mines

Cosa Resources verkündete jüngst, dass die TSX Venture Exchange den Erwerb einer 70-prozentigen Beteiligung an einem Portfolio aussichtsreicher Uranprojekte von Denison Mines Corp. durch Cosa unter Auflagen genehmigt hat.

News: Cosa Resources gibt bedingte Genehmigung der TSXV für Transaktion mit Denison Mines bekannt

Fortuna Mining kauft eine Menge eigener Aktien zurück

Fortuna Mining vermeldete vor kurzer Zeit, dass das Unternehmen im vierten Quartal bis Freitag, den 29. November 2024 im Rahmen des normalen Emittentenangebots (NCIB) des Unternehmens insgesamt 6.402.640 Stammaktien auf dem freien Markt der New York Stock Exchange zurückgekauft hat. Die Aktien wurden zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 4,77 $ pro Stammaktie für einen Bruttobetrag von insgesamt 30.529.066 $ ohne Maklerprovisionen zurückgekauft; diese Aktien werden eingezogen. Bis heute hat das Unternehmen 41,88 Prozent der 15.287.201 Aktien zurückgekauft, zu deren Rückkauf es im Rahmen des NCIB berechtigt ist.

News: Fortuna berichtet über Fortschritte bei seinem Aktienrückkaufprogramm

Hannan Metals stößt auf riesige Anomalie

Hannan Metals verkündete jüngst die Identifizierung einer bedeutenden IP-Anomalie auf dem epithermalen Grundstück Vista Alegre innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekts Valiente in Peru. Dabei handelte es sich in der Hauptsache um eine Zone mit hoher Wiederaufladbarkeit und niedrigem spezifischen Widerstand über 2,4 Kilometern Streich und bis zu 500 Metern Tiefe, die mit bis zu 0,23 ppm Gold in Böden übereinstimmt.

News: Hannan entdeckt 2,4 km lange geophysikalische IP-Anomalie auf dem Vista Alegre Epithermal Prospekt in Valiente, Peru

IsoEnergy- und Anfield-Aktionäre stimmen für Zusammenschluss

IsoEnergy meldete vor wenigen Tagen, dass die Aktionäre des Unternehmens den Beschluss zur Genehmigung der Aktienausgabe in Verbindung mit der zuvor angekündigten Vereinbarung zwischen IsoEnergy und Anfield Energy und den Sonderbeschluss zur Genehmigung der diskretionären Konsolidierung der IsoEnergy-Aktien angenommen haben. Zusätzlich zur Zustimmung der IsoEnergy-Aktionäre haben die Anfield-Aktionäre auf ihrer Sonderversammlung dem Arrangement zugestimmt. Der Abschluss des Arrangements hängt noch von der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen ab, einschließlich des Erhalts der endgültigen gerichtlichen und börslichen Genehmigungen. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Abschlussbedingungen rechnen die Parteien derzeit mit dem Abschluss des Arrangements im Dezember 2024.

News: IsoEnergy gibt Abstimmungsergebnisse der Sonderversammlung bekannt

Millennial Potash schließt erste Tranche der Finanzierung ab

Millennial Potash konnte kürzlich bekanntgeben, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner Privatplatzierung abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung umfasste insgesamt 5.644.000 Einheiten zu einem Preis von 0,30 CA$ für einen Erlös von 1.693.200 CA$.

News: Millennial gibt den Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung für einen Erlös von 1.693.200 $ bekannt

Osisko Development stärkt Board of Directors

Osisko Development gab vor kurzem die Ernennung von Stephen Quin, einer erfahrenen Bergbau-Führungskraft, zum unabhängigen Director im Board of Directors des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt. Quin hat einen BSc (Honours) in Bergbaugeologie von der Royal School of Mines, London, und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in allen Phasen der Bergbauindustrie, von der Exploration über den Betrieb bis zur Schließung. Zuletzt verbrachte er ein Jahrzehnt als President & CEO von Midas Gold Corp. (jetzt Perpetua Resources Corp.), wo er ein großes Gold-Antimon-Projekt von einer ersten Mineralressource bis zur Fertigstellung einer Machbarkeitsstudie vorantrieb. Davor war er in leitenden Positionen tätig, unter anderem als President & COO von Capstone Mining Corp. und, vor der Fusion mit Capstone, als President & CEO von Sherwood Copper Corp. Außerdem war er als Executive Vice President bei Miramar Mining Corp. und dessen Kupferexplorations-Tochtergesellschaft Northern Orion Exploration tätig. Quin begann seine Karriere bei der späteren Imperial Metals Corp. und war dort für die Weiterentwicklung des polymetallischen Kupfer-Blei-Zink-Projekts verantwortlich.

News: Osisko Development stärkt den Vorstand mit der Ernennung von Stephen Quin zum unabhängigen Direktor

Osisko Gold Royalties gibt wichtiges Update

Osikso Gold Royalties konnte jüngst einige ausgewählte Asset-Updates bekanntgeben. Demnach weist weist Capstone Copper weiterhin auf das Potenzial für eine Phase-II-Erweiterung bei Mantos Blancos in den nächsten Jahren hin. Eine Machbarkeitsstudie, die eine Erhöhung des Durchsatzes von 20.000 auf mindestens 27.000 Tonnen pro Tag vorsieht, wird gegen Ende 2025 erwartet. Weiterhin wurde eine Inbetriebnahmezeremonie für die Namdini Goldmine in Ghana veranstaltet. Namdini wurde als ein einziger Tagebau erschlossen, der mit einer konventionellen Kohleauslaugungsanlage beschickt wird, wobei sich der Abbau voraussichtlich zunächst auf ein hochgradiges Startergrubengebiet im Norden der Lagerstätte konzentrieren wird. Osisko besitzt eine NSR von 1,0 %. Weitere Updates zu anderen Royalties finden sich in folgender Unternehmensmeldung: Osisko gibt ausgewählte Asset-Updates

Uranium Energy veröffentlicht Quartalsbericht

Uranium Energy veröffentlicht vor wenigen Tagen einen ausführlichen Quartalsbericht. Darin findet sich unter anderem ein Verkauf von 210.000 Pfund U3O8 zu einem Preis von $81,37 pro Pfund, was einem Bruttogewinn von $6,3 Millionen entspricht. Die Vorräte belaufen sich weiterhin auf insgesamt 1.256.000 Pfund U3O8 im Wert von 100,5 Millionen Dollar zu Marktpreisen.

Weitere Details können dem Bericht unter folgendem Link entnommen werden: Uranium Energy Corp veröffentlicht Quartalsbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien