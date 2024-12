Wie es für Gold im Jahr 2025 weitergehen könnte

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf den Verbraucherpreisindex (CPI) der USA, der für November einen Anstieg von 0,3 Prozent zeigen dürfte. "Ein erwarteter CPI-Wert gibt der Fed praktisch grünes Licht für eine Zinssenkung in der nächsten Woche, und das könnte der Katalysator sein, den wir für Gold brauchen", sagte Kyle Rodda, Finanzmarktanalyst bei Capital.com.

Vor dem mit Spannung erwarteten US-Inflationsbericht zeigt sich der Markt optimistisch. Am Donnerstagmorgen lag der Spotpreis für Gold bei knapp unter 2.700 US-Dollar pro Unze, was dem höchsten Stand seit dem 25. November entspricht.

Die US-Notenbank wird voraussichtlich am 18. Dezember den Leitzins um 25 Basispunkte senken, so eine Umfrage von Reuters unter Ökonomen. Allerdings rechnen viele Experten mit einer Zinspause Ende Januar, da Inflationsrisiken weiterhin ein Thema bleiben.

Zusätzlich zu den geldpolitischen Aussichten tragen geopolitische Spannungen zur Stabilität des Goldpreises bei. Das israelische Militär meldete Angriffe auf syrische Waffenlager und Marineeinrichtungen, während in Südkorea das Büro des Präsidenten durchsucht wurde, wie Yonhap berichtete.

Rekordjahr für Gold

Käufe durch Zentralbanken, eine lockere Geldpolitik und anhaltende Spannungen auf der Weltbühne haben den Goldpreis in diesem Jahr auf Rekordhöhen getrieben. Mit einem Anstieg von über 30 Prozent steht Gold vor seinem besten Jahr seit 2010.

Goldman Sachs bekräftigte am Dienstag seine optimistische Prognose und hält an der Erwartung fest, dass der Goldpreis bis Ende 2025 auf 3.000 US-Dollar pro Unze steigen könnte. "Das Argument, dass ein starker US-Dollar dies verhindern könnte, ist nicht haltbar", heißt es in der Mitteilung der Bank.

Gold gilt traditionell als sicherer Hafen in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und profitiert besonders in Phasen niedriger Zinsen. Gold bleibt daher für Investoren eine bevorzugte Absicherung gegen Unsicherheiten und Inflation – ein Szenario, das den Preis auch in den kommenden Monaten weiter stützen könnte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

