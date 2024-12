Börsenstart Europa - 11.12. - ATX stark +0,82 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.542,15 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Kontron +4,15 %, Evotec +1,82 %, Eckert & Ziegler +1,43 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -12,36 %, Energiekontor -1,96 %, CANCOM SE -1,78 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 4.949,25 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: adidas +2,54 %, Adyen Parts Sociales +1,57 %, Stellantis +1,47 %

Flop-Werte: Inditex -6,53 %, Nordea Bank Abp -2,05 %, SAP -1,31 %

Der ATX steht bei 3.623,23 PKT und gewinnt bisher +0,82 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,19 %, BAWAG Group +0,79 %, Erste Group Bank +0,71 %

Flop-Werte: Lenzing -1,87 %, Wienerberger -1,44 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,26 %

Der SMI bewegt sich bei 11.646,29 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Roche Holding +0,53 %, UBS Group +0,49 %, Logitech International +0,41 %

Flop-Werte: Sika -0,96 %, Holcim -0,78 %, Kuehne + Nagel International -0,70 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.391,84 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Publicis Groupe +2,09 %, Stellantis +1,47 %, DANONE +1,11 %

Flop-Werte: Vivendi -1,99 %, Teleperformance -1,69 %, Kering -1,11 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.583,48 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +2,17 %, Tele2 (B) +0,92 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,75 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,05 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,43 %, SKF (B) -1,28 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 3.548,50 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,42 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,10 %, Metlen Energy & Metals 0,00 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,42 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,21 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,03 %