Mercedes-Benz baut Vorstand groß um - China in neuen Händen Der Autobauer Mercedes -Benz baut seinen Vorstand in großem Stil um. Auf vier Positionen kommt es zu Wechseln, wie der Stuttgarter Dax -Konzern am Mittwoch mitteilte. Mercedes verabschiede drei Vorstandsmitglieder mit dem Auslaufen ihrer Verträge …