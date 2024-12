0,8 % mehr Pensionärinnen und Pensionäre im öffentlichen Dienst im Jahr 2024

WIESBADEN (ots) -



- Durchschnittliches Ruhegehalt 3 240 Euro brutto im Januar 2024

- Pensionierungswelle im Schuldienst flacht weiter ab

- 20 % der Neupensionierten erreichten die gesetzliche Regelaltersgrenze



Am 1. Januar 2024 gab es 1 406 100 Pensionärinnen und Pensionäre des

öffentlichen Dienstes nach dem deutschen Beamten- und Soldatenversorgungsrecht.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 0,8 % mehr als ein

Jahr zuvor. Die Pensionärinnen und Pensionäre erhielten ein durchschnittliches

Ruhegehalt von 3 240 Euro brutto im Monat, dessen Höhe gegenüber Januar 2023

unverändert blieb. Zusätzlich bezogen 380 100 Hinterbliebene

Versorgungsleistungen (+0,4 %). Die Ausgaben für Pensionen der ehemaligen

Staatsbediensteten beliefen sich im Jahr 2023 auf 54,8 Milliarden Euro. Zusammen

mit der Hinterbliebenenversorgung in Höhe von 8,6 Milliarden Euro entsprach das

rund 1,5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Im Jahr 2022 hatten die Ausgaben

53,4 Milliarden Euro betragen und ergaben zusammen mit der

Hinterbliebenenversorgung von 8,4 Milliarden Euro einen Anteil am BIP von 1,6 %.







Kommunen



Im Bundesbereich sank die Zahl der Pensionärinnen und Pensionäre am 1. Januar

2024 gegenüber dem Vorjahr um 1,0 %. Im Landesbereich stieg deren Zahl dagegen

um 1,5 % und im kommunalen Bereich um 2,8 %.



Der Schuldienst im Landesbereich bildet mit 464 100 Personen und einem Anteil

von einem Drittel (33,0 %) aller Pensionärinnen und Pensionäre wie in den

Vorjahren die größte Gruppe der Ruhegehaltsempfängerinnen und -empfänger in

Deutschland. Ehemalige Beamtinnen und Beamte der Deutschen Bundesbahn und der

Post stellen mit 279 100 Personen und einem Anteil von einem Fünftel (19,8 %)

aller Pensionärinnen und Pensionäre die zweitgrößte Gruppe. Die übrigen

Pensionärinnen und Pensionäre verteilen sich auf den restlichen Bundes- (10,6 %)

und Landesbereich (27,1 %) sowie auf den kommunalen Bereich (7,9 %) und die

Sozialversicherung (1,6 %).



Zahl der Neupensionierungen im Schuldienst auf niedrigstem Stand seit 2003



Zwischen 2000 und 2020 hatte sich die Zahl der Pensionärinnen und Pensionäre

stark erhöht (+53,9 %). Dieser Anstieg ließ sich überwiegend auf die hohe Zahl

an Pensionierungen von Lehrerinnen und Lehrern zurückführen, die in den 1960er-

und 1970er-Jahren eingestellt wurden. Aufgrund steigender Schülerzahlen infolge

des Babybooms und des Trends zu höheren Schulabschlüssen war damals der

Lehrkräftebedarf deutlich gestiegen. Im Schuldienst des Landesbereichs hatte

sich die Zahl der Ruhegehaltsempfängerinnen und -empfänger in diesen 20 Jahren Seite 2 ► Seite 1 von 2



