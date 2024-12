RFOptic hat seine neue RFoF-Ultra-Produktserie auf den Markt gebracht, um die steigende Nachfrage nach RF-over-Fiber-Links und -Subsystemen für 12 GHz und mehr zu erfüllen

„Auf Wunsch unserer Kunden haben wir unsere neue Produktlinie RFoFUltra für Frequenzen bis zu 18 Ghz entwickelt. Die RFoF-Ultra-Serie ist eine kostengünstige Alternative zu unseren Standardlösungen für RF over Fiber High SFDR bis zu 18 GHz. Alle RFoF-Ultra-Produkte werden von unserer Überwachungs- und Steuerungs-Software unterstützt, die entwickelt wurde, um RF-over-Fiber-Konverter und RFoF-Systeme lokal oder aus der Ferne zu verwalten, zu überwachen und zu steuern, auch im Falle eines Standalone-Moduls (Tx oder Rx)", erklärt Dr. Avner Sharon, Geschäftsführer von RFOptic.

Das kleine RFoF Ultra eignet sich für RFoF-Lösungen für 5G-Tests bei 7,1 GHz und darüber mit besserer ACLR. Die RFoF-Ultra-Links bieten einen hohen Dynamikbereich und können den 5G- und 6G-Mobilfunkverkehr mit besserer ACLR und EVM besser bewältigen. Dank ihrer Größe und Struktur kann die Ultra-Produktlinie in 2U-Subsystemen mit hoher Dichte installiert werden, die bis zu 40 Sender/Empfänger oder 20 halb-bidirektionale Module aufnehmen können. Darüber hinaus sind die kompakten Ultra-Module ideal für 1U 19"-Subsysteme, in denen bis zu 8 Module pro Gehäuse installiert werden können.

Zu den wichtigsten Merkmalen der Ultra-Produktlinie gehören:

Frequenzbereich: 10 MHz bis 12 GHz, 18 GHz.

Kompakte Abmessungen.

USB-C-Überwachungs- und Steuerungsschnittstelle.

Geringer Stromverbrauch.

Betrieb bei 1550 nm und 1310 nm.

Betriebstemperatur von -40 o C bis +70 o C.

C bis +70 C. Optional mit Vor- und Nachverstärker.

Kontaktieren Sie uns für WDM-Lösungen.

Informationen zu RFOptic

RFOptic ist ein führender Anbieter von RFoF-Lösungen (RF over Fiber) und ODL-Lösungen (Optical Delay Line). In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen hochwertige Technologien für eine breite Palette von RFoF- und ODL-Lösungen entwickelt, entworfen und integriert. Die Lösungen werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Rundfunk, Luftfahrt, Automobil und Verteidigung. RFOptic bietet seinen Kunden und OEMs verschiedene Standardprodukte und maßgeschneiderte Lösungen, die für eine breite Palette von RFoF-Produkten optimiert sind, zu erschwinglichen Preisen und mit einer schnellen Bearbeitungszeit. RFOptic hilft seinen Kunden, Innovationen in echte Geschäfte zu verwandeln, indem es ihnen qualitativ hochwertige, hochmoderne RFoF- und maßgeschneiderte Lösungen auf der Grundlage individueller Anforderungen und Ziele bietet.

