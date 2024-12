Übernahmen zeigen erste positive Effekte

De.mem erzielt im dritten Quartal weitere Erfolge auf seinem konsequenten Weg, vom schwankungsanfälligen Projektgeschäft hin zu soliden, wiederkehrenden und damit nachhaltigen Umsätzen. Der internationale Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie mit Hauptsitz in Australien, kann nach Ablauf des dritten Quartals erstmals konkrete Erfolge aus den Übernahmen aus der ersten Jahreshälfte vermelden. De.mem hat es geschafft, sich in den hochmargigen Marktsegmenten weiter zu etablieren und sich damit von der Konkurrenz mehr und mehr abzuheben.

Dabei hilft dem Unternehmen, das in den vergangenen zwei Jahren sein Geschäftsmodell immer wieder nachjustiert hat, vor allem das Servicegeschäft und der Verkauf von Spezialchemikalien für die Wasseraufbereitung. Denn diese beiden Geschäftsbereiche sichern De.mem solide und wiederkehrende Umsätze, so dass das Unternehmen im dritten Quartal nun mit Rekordergebnissen aufwarten kann.

De.mem erzielte im abgelaufenen Quartal die höchsten vierteljährlichen Einnahmen in der Geschichte des Unternehmens in Höhe von etwa 7,44 Mio. AUD. Damit setzt das Unternehmen sein mittlerweile zweistelliges organisches Wachstum fort und kann in nun 22 aufeinanderfolgenden Quartalen ein Einnahmenwachstum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum vermelden. „Ein Fakt, der das anhaltende und stabile Wachstumsmomentum von De.mem unterstreicht“, fasst es Firmenlenker Andreas Kröll zusammen.

Das Einnahmenwachstum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (3. Quartal 2023) liegt bei 23 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt der Einnahmenzuwachs in den ersten neun Monaten dieses Jahres bei 15 Prozent verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Und neben dem positiven operativen Cashflow im Quartal (in Höhe von 82.000 AUD) ist Kröll stolz darauf, dass die beiden kürzlich getätigten Übernahmen bereits erfolgreich ins Unternehmen integriert sind. Denn so tragen sie nun erstmals im Quartalsbericht zu den Einnahmen und Margen bei. „Wir sind damit voll auf Kurs für ein Rekordergebnis im Gesamtjahr 2024“, erklärt Kröll.