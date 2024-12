Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 136,10 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,11 Prozent.

Die Anleger warten auf die am Nachmittag anstehenden Inflationsdaten aus den USA. Bis dahin dürften sich die Kursausschläge in Grenzen halten. "Die US-Verbraucherpreise für November sind die letzten wichtigen Makrodaten vor dem Zinsentscheid der Fed in der nächsten Woche", schreiben die Experten der Dekabank. "Sofern die Preisentwicklungen im Rahmen der Markterwartungen ausfallen, dürften sich die FOMC-Mitglieder jedoch zu einer weiteren Senkung durchringen."

Bereits an diesem Donnerstag wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsentscheidung verkünden. Es wird eine erneute Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone werden vor der Entscheidung nicht mehr veröffentlicht./jsl/mis