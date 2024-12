Ausblick von Carl Zeiss Meditec schickt Aktie auf Tief seit 2018

haowenshan schrieb 20.06.24, 08:33

hab mir das gestern ein wenig angesehen. kennt sich jemand mit der Branche und den Produkten aus?



was mir aufgefallen ist: Ihr Zukauf (DORC) um ~ 1 Mrd EUR war zumindest bereits 3 mal in der Hand von PE (Eurazeo Capital, von denen hat CZM gekauft), davor Montagu Private Equity und davor investor group including Rabo Capital, Van Lanschot Participaties and Oftavinci.

https://www.privateequitywire.co.uk/eurazeo-capital-acquire-dorc-montagu/

https://www.privateequityinternational.com/montagu-seals-first-dutch-deal/



Den größeren Reibach dürfte Eurazeo Capital gemacht haben, die dürften 2019 ~300 Mio EUR dafür bezahlt haben...