Börse Stuttgart / Partnerschaft zwischen Boerse Stuttgart Digital und ...

Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/de/) , Europas führender regulierter Infrastrukturanbieter für Kryptowährungen und digitale Assets, geht eine Partnerschaft mit dem weltweit führenden ETP-Market Maker Flow Traders (https://www.flowtraders.com/) ein, um den institutionellen Handel von Kryptowährungen zu stärken. Durch die Partnerschaft wird Flow Traders in den ersten regulierten Krypto-MTF Europas integriert und bietet so Marktteilnehmern hohe Liquidität und beste Preise für den sicheren Handel mit Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten.



Boerse Stuttgart Digital Exchange ist der erste regulierte Handelsplatz (MTF) für den Handel von Kryptowährungen und digitalen Assets in Europa. Durch die direkte Anbindung an die vollständig regulierte Multilateral Trading Facility erhalten registrierte Teilnehmer Zugriff auf Kryptowährungen über eine sichere und zuverlässige Plattform, die hohe Liquidität und schnelle Orderausführung gewährleistet. Die Infrastrukturlösungen von Boerse Stuttgart Digital bieten institutionellen Kunden ein umfassendes Angebot an Brokerage-, Exchange- und Custody-Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Krypto und digitalen Assets. Die Partnerschaft mit Flow Traders stärkt das Krypto-Ökosystem von Boerse Stuttgart Digital, um das Angebot für Banken, Broker und Asset Manager, die ihr Geschäft in diesem Bereich ausbauen wollen, weiter voranzutreiben. Dies unterstreicht auch das Engagement der beiden Partner für den gesamten Krypto-Bereich.



"Wir freuen uns, dass Flow Traders als führender Market Maker die Liquidität von Boerse Stuttgart Digital Exchange weiter stärkt. Erhöhte Liquidität ermöglicht eine verbesserte Preisgestaltung von Kryptowährungen, die die Attraktivität dieser Assetklasse für institutionelle Investoren ausbauen kann. Anleger, die eine regulierte Exchange für ihre Handelsaktivitäten im Bereich Kryptowährungen und digitalen Assets suchen, finden in Boerse Stuttgart Digital Exchange einen Partner mit Zukunftspotenzial ", sagt Dr. Ulli Spankowski, Managing Director von Boerse Stuttgart Digital.



"Unsere Mission ist es, Investoren einfachen Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten. Wir glauben, dass diese den Finanzmarkt durch mehr Effizienz und Transparenz revolutionieren können. Als führender Market Maker sind wir bestrebt, institutionelle Liquidität über die wichtigsten Börsen bereitzustellen und Investoren wettbewerbsfähige Preise zu bieten. Die Partnerschaft mit Boerse Stuttgart Digital Exchange ist ein Meilenstein, um die institutionelle Akzeptanz digitaler Assets zu beschleunigen und gleichzeitig die Vorteile des Handels auf einer Plattform dieser Größenordnung hervorzuheben", fügt Michael Lie, Global Head of Digital Assets bei Flow Traders, hinzu.



Flow Traders wurde am 2. Dezember 2024 an Boerse Stuttgart Digital Exchange angebunden. Diese Partnerschaft stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit von Boerse Stuttgart Digital Exchange als eine der führenden regulierten Börsen in Europa, sondern signalisiert auch, dass die Akzeptanz von Kryptowährungen traditioneller Finanzdienstleister weiter zunimmt.



