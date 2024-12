General Motors beendet Robotaxi-Entwicklung – Weg frei für Elon Musk und Tesla?

Seit 2016 hat GM laut Reuters über 10 Milliarden US-Dollar in Cruise investiert. Die Abteilung wird nun in den Konzern integriert, um an Fahrerassistenztechnologien zu arbeiten. Dieser Schritt kommt, nachdem GM bereits angekündigt hatte, die Produktion von Elektrofahrzeugen zu reduzieren, seine Beteiligung an einem Joint-Venture-Batteriewerk zu verkaufen und sein China-Geschäft umzustrukturieren. Stattdessen will sich GM auf profitablere Modelle wie benzinbetriebene Pickups konzentrieren.

"Angesichts des erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwands, der für die Skalierung des Geschäfts erforderlich wäre, sowie eines zunehmend wettbewerbsintensiven Robotaxi-Marktes werden wir die Finanzierung einstellen", erklärte GM am Dienstag. Die Aktien von GM stiegen nach der Ankündigung im nachbörslichen Handel um 3,2 Prozent: