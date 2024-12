EcoFlow startet ein offizielles Botschafter-Programm zur Förderung eines nachhaltigen Lebensstils

Düsseldorf (ots/PRNewswire) - EcoFlow (https://www.ecoflow.com/de) , ein

führendes Unternehmen für nachhaltige und umweltfreundliche Energielösungen,

startet am 6. Dezember die erste Runde des EcoFlow Botschafter-Programms

(https://www.ecoflow.com/de/ecoflow-botschafter-programm) . Ziel des Programms

ist es, Nutzer weltweit dazu einzuladen, "EcoFlow-Botschafter" zu werden und die

nachhaltigen und sauberen Energielösungen von EcoFlow weiterzuempfehlen. Ziel

ist es, mehr Menschen dazu zu bewegen, saubere Energie zu nutzen, ihren

CO?-Fußabdruck zu verringern und einen nachhaltigen Lebensstil zu führen.



Das EcoFlow Botschafter-Programm wurde auf Anregung von EcoFlow Nutzern ins

Leben gerufen. In den vergangenen sieben Jahren hat EcoFlow unzählige

Geschichten über die erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger Energielösungen bei

Freunden und Verwandten in seinen weltweiten Nutzergemeinschaften gehört. Mit

diesem Programm möchte EcoFlow diejenigen belohnen, die andere dazu inspiriert

haben nachhaltige und flexible Energielösungen zu nutzen. Durch Rabatte und

Anreize sollen noch mehr Menschen zu einem umweltfreundlicheren Lebensstil zu

erschwinglichen Preisen motiviert werden.





Die erste Runde des EcoFlow Ambassador Programms startet am 6. Dezember und läuft bis zum 31. Dezember auf den Webseiten von EcoFlow USA, Europa, Australien, Deutschland und Frankreich. Nutzer können sich über die offiziellen Webseiten von EcoFlow als EcoFlow Botschafter registrieren und erhalten einen exklusiven Empfehlungslink. Wenn Eingeladene über den Link ein neues EcoFlow Konto registrieren, erhält der Einladende Prämien, darunter Geschenke und EcoCredits (einlösbar für Preise). Eingeladene erhalten einen Rabatt auf ihren ersten Einkauf und die Botschafter haben die Möglichkeit, bis zu 5 % Provision auf ihre Verkäufe zu erhalten. Die drei besten Werber dieser Runde gewinnen außerdem exklusive Preise, wie z.B. DELTA 2 Tragbare Powerstationen, Solar Hüte oder eine Geschenkbox.

"Was als persönliche Recherche zum Kauf einer tragbaren Powerstation für ein Wohnmobil begann, hat sich zu einem ausgewachsenen Solarhobby entwickelt. Durch das Einarbeiten in die technischen Spezifikationen und das Weiterempfehlen von EcoFlow Produkten bin ich zu einem großen Fan und langjährigen Befürworter geworden", so ein EcoFlow Nutzer. "Als zusätzlichen Bonus kann ich mit diesem Programm etwas Geld verdienen, um mein Solarhobby zu finanzieren, und gleichzeitig helfen, die großartigen EcoFlow Produkte bekannt zu machen."

Über EcoFlow

EcoFlow ist ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Energielösungen, der sich für die Energieversorgung einer veränderten Welt einsetzt. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich EcoFlow zum Ziel gesetzt, der ERSTE zu sein, wenn es um Energielösungen geht - flexibel, innovativ, zuverlässig, einfach und gründlich - für Einzelpersonen und Familien, ob zu Hause, im Freien oder unterwegs. Mit einem smarten Produktionszentrum in China und Niederlassungen in den USA, Deutschland und Japan hat EcoFlow bereits mehr als 4,5 Millionen Nutzer in 140 Märkten weltweit versorgt.