Gamestop is back! Meme-König macht wieder Gewinn

Handfeste Überraschung für Anleger von Kult-Einzelhändler Gamestop. Anstatt des erwarteten Verlustes in Höhe von 3 Cent pro Aktie überrascht das Unternehmen am Dienstag mit einem Gewinn von 6 Cent je Anteilsschein. Und das, obwohl der Umsatz um 20 Prozent auf 860,3 Millionen US-Dollar einbrach und die Erwartungen der Analysten (888 Millionen US-Dollar) deutlich verfehlt hat.

Die Aktie, die im regulären Handel noch fast vier Prozent verloren hatte, legte nachbörslich rund 3 Prozent zu. Auf Monatssicht beträgt das Plus mittlerweile mehr als 8 Prozent. Seit ihrem Tief bei knapp unter 10 US-Dollar im April hat die Aktie mittlerweile 170 Prozent hinzugewonnen.

Im Vergleich zum Vorjahr, als Gamestop noch einen Nettoverlust von 3,1 Millionen US-Dollar auswies, erzielte das Unternehmen diesmal einen Nettogewinn von 17,4 Millionen US-Dollar. Ein weiterer Lichtblick war der Abschluss eines bereits angekündigten Aktienverkaufsprogramms, bei dem 20 Millionen neue Aktien ausgegeben wurden. GameStop gab jedoch an, im laufenden Geschäftsjahr keine weiteren Kapitalerhöhungen zu planen.

Trotz der positiven Quartalszahlen bleibt die langfristige Perspektive des Unternehmens ungewiss. Die Umsätze zeigen eine deutliche Schwäche, da die Erlöse im Vorjahresquartal noch bei 1,08 Milliarden US-Dollar lagen. Zudem verzichtet Gamestop weiterhin auf Analysten- und Investorenkonferenzen, was für Unklarheit über die strategische Ausrichtung sorgt.

5 heiße Wetten für den Jahresendspurt! US-Wahlen ebnen den Weg: Jetzt unseren kostenlosen Report herunterladen!

Der Meme-Stock-Influencer Roaring Kitty alias Keith Gill kehrte im Mai in die sozialen Medien zurück, was einen neuen Hype unter Retail-Investoren auslöste. Dies führte zu massiven Kurssprüngen von 74 Prozent und 60 Prozent an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Mai, als erneut Spekulationen über einen Short Squeeze die Runde machten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,29 % und einem Kurs von 26,38EUR auf Tradegate (11. Dezember 2024, 12:11 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27,71 $ , was eine Steigerung von +8,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer