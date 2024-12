innen bewerten die Pläne der EU als gut oder sehr gut

--------------------------------------------------------------

München (ots) - Viele Menschen in Deutschland sind bislang wenig offen für die

Antriebswende: Weniger als die Hälfte (40%) unterstützt das geplante

EU-Verbrennerverbot ab 2035. 36 Prozent der Verbraucher:innen bewertet dagegen

die Entscheidung, ab 2035 keine CO2-emittierende Neufahrzeuge mehr zu verkaufen,

als schlecht oder sehr schlecht. Die verbleibenden 24 Prozent verstehen sich als

neutral, wie eine aktuelle repräsentative Befragung von Deloitte zeigt.





Auffallend ist, dass jüngere Menschen der Regulierung der Europäischen Unionviel offener gegenüberstehen als ältere Generationen. Mehr als die Hälfte derBefragten (57%) im Alter zwischen 18 und 34 Jahren sprechen sich dafür aus, nurrund ein Fünftel ist dagegen. Mit steigendem Alter nimmt auch die ablehnendeHaltung zu, am größten ist sie bei den 55- bis 64-Jährigen: Hier bewerten 56Prozent der Konsument:innen die EU-Entscheidung als schlecht oder sehr schlecht.Dr. Harald Proff, Partner und Leiter des Automotive-Sektors bei Deloitte,erklärt: "Um die Akzeptanz der Elektromobilität zu fördern, sind verlässlicheRahmenbedingungen unerlässlich, denn die Unternehmen brauchenPlanungssicherheit. Entscheidend sind auch mehr günstige E-Fahrzeuge, denn diesewerden vorwiegend von den Verbrauchern nachgefragt. Das sollte einher gehen miteinem flächendeckendenden und zuverlässigen Netz von Ladestationen."Wer sich gegen ein Verbot ausspricht, tut dies vielfach ohne Wenn und Aber. EinGroßteil - 71 Prozent -möchte den Verkauf CO2-emittierender Fahrzeuge in der EUgar nicht verbieten. Das sind umgerechnet rund 25 Prozent aller von DeloitteBefragten. Knapp ein Fünftel (18%) derer, die das geplante Verbot ablehnen,würde es lediglich aufschieben. Weitere sieben Prozent könnten sich eineteilweise Umsetzung, zum Beispiel in bestimmten Regionen oder abhängig vonStückzahlen, vorstellen.Fast jeder Zweite wünscht sich mehr Förderung des NahverkehrsGefragt nach weiteren politisch unterstützten Klimaschutzmaßnahmen nannten diemeisten Verbraucher:innen (46%) eine stärkere Förderung des Nahverkehrs. Rundein Drittel (36%) spricht sich für synthetische Kraftstoffe und alternativeAntriebe aus, gefolgt von 29 Prozent, die eine stärkere Förderung vonElektroautos befürworten. Lediglich 11 Prozent der Befragten wünschen sich einfrüheres Verbot von Verbrennungsmotoren; 9 Prozent gaben an, keineKlimaschutzmaßnahmen zu wünschen.Das Ziel, 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf die Straße zu bringen, rückt damitin weite Ferne. "Nach unseren Berechnungen werden in fünf Jahren gerade mal11,2Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland fahren", sagt Harald Proff."Dennoch lässt sie die Antriebswende Richtung Elektromobilität angesichtsweltweiter Regulatorik, neuer Akteure und der fortschreitenden Erderwärmungnicht mehr aufhalten. Die Unternehmen sind gut beraten, stärker in dieBatterieforschung zu investieren, so die Fahrzeugpreise zu senken und dieAkzeptanz der E-Mobilität zu stärken."Neben der Antriebswende sind veränderte Mobilitätsgewohnheiten essenziell, umdas Klima zu schützen. Autoexperte Proff erklärt: "Smarte Mobilität, welchemithilfe von Apps und neuen Technologien die schnellste und bequemsteFortbewegungsmethode anzeigen, können zu nachhaltigen Verhalten motivieren, etwaindem auf die Fahrt mit dem eigenen Auto verzichtet wird. Zeitgleich könnenAutomobilunternehmen mit solchen Mobilitätskonzepten neue Einnahmen generieren.Hier besteht ein riesiges Potential, das längst nicht ausgeschöpft ist."Die hier angegebenen Konsumentenpräferenzen wurden im Rahmen einer Kurzumfrageermittelt. Diese wurde Ende Oktober unter 1.000 Verbraucher:innen über 18 Jahrenin Deutschland durchgeführt.