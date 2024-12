Zalando-Gebot mit hoher Prämie sorgt für About-You-Kurssprung

Zalando schmiedet mit der Offerte für About You an einem deutschen Online-Riesen im Bereich Modehandel. Geboten werden 6,50 Euro je Aktie, nachdem der Schlusskurs am Vortag 3,90 Euro betragen hatte. Mit 6,42 Euro kam der About-You-Kurs diesem Betrag am Mittwoch dann auch sehr nahe. Die Aktie holte eine bislang dürftige Kursentwicklung in diesem Jahr auf. Während sich Zalando 2024 in der Spitze um mehr als 60 Prozent erholt hatten, lag der Kurs des Übernahmeziels am Vortag noch mit etwa 10 Prozent im Minus.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein überraschendes Übernahmeangebot des Konkurrenten Zalando hat am Mittwoch die Aktien von About You angetrieben. Um fast 65 Prozent sprangen die Papiere des Übernahmeziels nach oben, während die Titel des Bieters von ihrem Hoch seit eineinhalb Jahren abkamen. Bis zu neun Prozent verloren die Zalando-Titel als Dax -Schlusslicht, das sie bis zuletzt immer noch waren - auch wenn sich das Minus auf gut vier Prozent eindämmte.

Wie der Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets in einer ersten Einschätzung sagt, könnte der Kaufpreis vor dem Hintergrund der Kursentwicklung von About You "ein Schnäppchen" sein. Wegen der Höhe der Übernahmeprämie unterstellt er "aussichtsreiche Zukunftsfantasien nach einem Zusammenschluss". Die Anleger von Zalando "schreien nicht von Glück", sagte er in Anlehnung an einen bekannten Werbeslogan des Online-Händlers. Der Experte sprach hier aber auch von Gewinnmitnahmen angesichts des deutlichen Anstiegs in diesem Jahr. Langfristig könnte sich der Deal auszahlen, vermutet er.

Analyst Thomas Maul von der DZ Bank verwies auf den hohen Barmittel-Bestand in der Kasse von Zalando, dessen Notwendigkeit zuletzt schon von Analysten hinterfragt worden sei. Die Verwendung dieser Mittel für eine Übernahme mache grundsätzlich Sinn, auch wenn er sich von diesem Deal etwas überrascht zeigt. Durch den Zusammenschluss entstehe zwar ein dominanter Player, aber die Bewertung erscheine ihm teuer. Im Vergleich zu Zalando erziele About You auch eine relativ geringe Marge.

Andere Analysten bewerteten das Vorhaben ähnlich. Volker Bosse von der Baader Bank sieht einen strategischen Sinn dahinter und betonte, Zalando könne sich die mehr als eine Milliarde Euro für About You locker leisten angesichts der zuletzt auf 2,4 Milliarden Euro bezifferten Barmittelbestände. Aus Marktsicht sei die Übernahme ein Konsolidierungsschritt im Modemarkt. Vorerst aber werde die Profitabilität von Zalando unter dem Zusammenschluss leiden, da About You noch immer Verluste schreibe.

Zalando will durch die Übernahme die Stärken beider Unternehmen für mittelfristige Synergien nutzen. Längerfristig sieht das Unternehmen Spielraum für ergebniswirksame Kosteneinsparungen von rund 100 Millionen Euro im Jahr. Für eine erfolgreiche Übernahme hat sich Zalando bereits knapp drei Viertel des Grundkapitals durch verbindliche Vereinbarungen mit Gründern und Vorstandsmitgliedern gesichert.

About You war 2021 während der Pandemie noch in Zeiten an die Börse gegangen, als Online-Händler bei Anlegern gerade sehr begehrt waren. Vom damaligen Ausgabepreis von 23 Euro war zuletzt aber nicht viel übrig geblieben. Im Tief wurde im September mit 2,68 Euro 90 Prozent weniger für die Aktien bezahlt. Zalando hatte sich vom 2021 aufgestellten Rekord bis zum Rekordtief im Januar aber auch um bis zu 84 Prozent entfernt./tih/ngu/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 20.328 auf TTMzero (11. Dezember 2024, 11:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +7,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,79 %. Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 8,65 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -15,36 %/+51,15 % bedeutet.