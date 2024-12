Beitragsfrei gestellte Lebensversicherungen verlieren an Wert

Berlin (ots) - Wer nicht länger für seine Lebensversicherung Beiträge zahlenkann oder will, der erhält oft den Rat, diese Versicherung beitragsfrei zustellen. Das erscheint auf den ersten Blick vernünftig. Der oder die Versichertehat im Vertrag schon ein gewisses Kapital angespart, das verzinst wird, undlässt ihn einfach bis zur geplanten Laufzeit weiterlaufen. Doch das ist eineschlechte Entscheidung, warnt Sven Enger, ehemaliger Vorstand vonVersicherungsgesellschaften.Denn das Kapital wird zwar weiter verzinst, aber gleichzeitig ziehen dieVersicherungsgesellschaften Jahr für Jahr von dem Kapital ihre allgemeinenVerwaltungskosten und andere Kosten ab. Sven Enger: "Durch die oftunverhältnismäßig hohen Verwaltungskosten und gleichzeitig die niedrigen Zinsenkann das Kapital in dem beitragsfrei gestellten Vertrag von Jahr zu Jahr wenigerwerden." Und eine zweite Gefahr droht durch die Inflation. Selbst beigleichbleibendem Betrag wird die Summe bei Vertragsende weniger wert sein alsjetzt. Sven Enger rät deshalb, einen klaren Schnitt zu machen. "Wer nicht mehrin die Lebensversicherung einzahlen will oder kann, der sollte am besten prüfenlassen, ob der Vertrag lukrativ abgewickelt werden kann. Die Lösung mit demgrößten Wertverlust für die Kunden ist im Regelfall die Kündigung des Vertrages.Dennoch kann auch sie sinnvoll sein."Das Verbraucherportal Vertragshilfe24 klärt auf seiner Websitevertragshilfe24.de über die verschiedenen Kosten auf, dieLebensversicherungsgesellschaften von den Beiträgen der Versicherteneinbehalten. Sven Enger, ehemaliger Vorstand mehrererVersicherungsgesellschaften, empfiehlt Verbrauchern, ihre Kapitallebensversicherung oder Fondsgebundene Lebensversicherung professionellrückabwickeln zu lassen. Diese Lebensversicherungen seien kein Schutz vorAltersarmut, sondern würden diese in vielen Fällen selbst erzeugen. Allerdingssollten Versicherte nicht selbst kündigen oder die Verträge beitragsfreistellen, sondern von Experten prüfen lassen, ob der Vertrag lukrativ undprofessionell abgewickelt werden kann. Das geht schnell und einfach auf derWebsite http://www.vertragshilfe24.de .Pressekontakt:Jürgen Braatzmailto:j.braatz@ratingwissen.de+49 172 511 34 30Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174944/5928195OTS: Vertragshilfe24