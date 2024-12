Tui vor Rückkehr auf das Niveau vor der Pandemie - Aktie sackt ab

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Touristikkonzern Tui hangelt sich zurück auf das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie. Vorstandschef Sebastian Ebel berichtete am Mittwoch von deutlichen Zuwächsen bei den Kunden aus Großbritannien und Deutschland. Dennoch blieb Tui im Geschäftsjahr 2023/24 mit insgesamt 20,3 Millionen Veranstaltergästen erneut hinter den 20,6 Millionen aus dem Vorkrisenjahr 2019 zurück. Ebel denkt, diese Marke im neuen Geschäftsjahr bis Ende September 2025 zu knacken. Auch der operative Gewinn soll weiter steigen - obwohl Tui wegen der Krise von Boeing lange auf neue Flugzeuge warten muss.

An der Börse wurden die Neuigkeiten mit Kursverlusten quittiert: Obwohl die Geschäftszahlen in etwa so ausfielen wie von Analysten erwartet, verlor die Tui-Aktie am Vormittag zeitweise 8,5 Prozent auf rund 7,74 Euro. Zuletzt gehörte sie mit einem Abschlag von 4,8 Prozent immer noch zu den Schlusslichtern im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Börsianer berichteten von Gewinnmitnahmen der Anleger, nachdem die Tui-Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten stark zugelegt hatte. Im Vergleich zum vergangenen Jahreswechsel hat das Papier jetzt noch rund 14 Prozent gewonnen.