JPMorgan belässt BAT auf 'Neutral' - Ziel 2800 Pence

taxbax schrieb heute 08:58

Das Trading-Update heute ist quasi ein non-event.



Positiv ist, dass die Guidance für die Jahreszahlen bestätigt wird. Allerdings erfolgt auch keine Prognoseanhebung. Sehr wichtig ist, dass man bei den Combustibles in den USA anscheinend die Dinge langsam besser in den Griff bekommt. Ebenfalls positiv scheint die Entwicklung bei den NGP´s zu sein.



Andererseits kommt man beim Senken des Leverage aus meiner Sicht langsamer voran als erhofft; der starke Dollar wird dafür als Grund angeführt. Ein Argument, was sich mir nicht ganz erschließt, da schließlich auch der mit Abstand größte Verkaufsmarkt die USA ist. Auch bei den buybacks gibt es keine Neuigkeiten, hier hatte ich mir eine positive Überraschung erhofft.



Sieht man sich das Feuerwerk an, was IMB bei seinem letzten Trading-Update und dann auch bei den Jahreszahlen abgebrannt hat, so sind für mich die Vorab-Zahlen von BAT schon eine kleine Enttäuschung. Zur Zeit scheint IMB in vielerlei Hinsicht effizienter und auf einem besseren Weg für die Aktionäre unterwegs zu sein, Allerdings hat die Börse das in der letzten Zeit auch schon ganz gut eingepreist.



Für mich ist BAT jedenfalls aktuell eine sehr solide Halteposition, allerdings kein zwingender Kauf. Bei Schwächephasen kann man allerdings sicherlich über ein Aufstocken nachdenken. Nach unten ist man durch die Dividende von ca. 8 % gut gesichert, größere Fortschritte bei den Ergebnissen werden vom Management jedoch aktuell erst für 2026 in Aussicht gestellt.