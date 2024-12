Startschuss für Wachstum in Deutschland

Wien (ots) - DURCH DIE INTEGRATION STÄRKT FÜHRENDER ANBIETER FÜR BETRIEBLICHE

GESUNDHEITSFÖRDERUNG IN ÖSTERREICH POSITION IN DEUTSCHLAND, TREIBT EXPANSION

VORAN UND SCHAFFT ATTRAKTIVES ANGEBOT.



Mavie Work, ein innovativer ganzheitlicher Gesundheitsanbieter aus Österreich,

setzt nach der mehrheitlichen Übernahme des deutschen HealthTech-Startups

wellabe im August 2024 einen weiteren Schritt im Rahmen der Expansionsstrategie.

Mit der Integration von wellabe in Mavie Work und der Einführung neuer Angebote

festigt das Unternehmen seine Position als führender Anbieter für betriebliche

Gesundheitsförderung im deutschsprachigen Raum. Aufbauend auf der führenden

Marktposition von Mavie Work in Österreich und den innovativen

Gesundheitsdienstleistungen für Unternehmen wird die Expansion in Deutschland

nun durch ein noch breiteres Spektrum an innovativen Gesundheitsdienstleistungen

sowie einem starken einheitlichen Marktauftritt vorangetrieben. Bisher als

Anbieter für Gesundheits-Checkups bekannt, wird wellabe als Mavie Work jetzt zum

ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsanbieter. Neu mit im Leistungsspektrum

sind digitale Gesundheitslösungen sowie ein EAP-Angebot (Employee Assistance

Program), das aktuell rund 190 Unternehmen in Österreich nutzen.









Eine der Kernkompetenzen von Mavie Work ist das Employee Assistance Program, bei

dem Mitarbeitende die Möglichkeit, in vertraulichen persönlichen Beratungen ihre

mentale Gesundheit zu verbessern. Mit der Integration von wellabe bietet Mavie

Work zudem neue und innovative Anwendungen im Bereich der mobilen

Gesundheitsprävention, welche die körperliche und mentale Gesundheit von

Mitarbeitenden stärkt. Der Mavie Lifestyle-Check ermöglicht in nur 20 Minuten

eine präzise Gesundheitsanalyse direkt am Arbeitsplatz. Dabei werden 60

Gesundheitsparameter analysiert und die Ergebnisse in Echtzeit in der

begleitenden App zur Verfügung gestellt. Anschließend erfolgt eine individuelle

Beratung, um personalisierte Empfehlungen zu geben. Zudem bietet Mavie Fit15 in

nur 15 Minuten täglich Übungen zur Förderung der mentalen Balance und

körperlichen Lockerung, die ohne Equipment direkt am Arbeitsplatz durchgeführt

werden können. Mavie Move bietet tägliche, 45-minütige Online-Fitnesseinheiten,

die flexibel und für alle Fitnesslevel geeignet sind, mit Live-Streams und

On-Demand-Zugriff. Mit dem Ausbau des Angebots durch digitale Firmenfitness und

präventive Gesundheitschecks setzt Mavie Work neue Standards in Sachen

betrieblicher Gesundheitsförderung. Damit unterstreicht Mavie Work seine

Position als führender Anbieter im Bereich der betrieblichen



