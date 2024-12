Flüchtlinge kehren aus Türkei nach Syrien zurück - Ansturm bleibt aus Wenige Tage nach dem Sturz von Syriens Machthaber Baschar al-Assad kehren weiterhin Syrer aus der Türkei in ihr Heimatland zurück - ein großer Ansturm auf die Grenzen bleibt jedoch vorerst aus. An dem Grenzübergang Öncüpinar in der Provinz Kilis …