Fast 20 Prozent der Unternehmen führen keine Cybersecurity-Prüfungen durch

Düsseldorf (ots) - Cybersecurity Bewusstsein stärken: Belegschaften solltenbesser auf Cyberangriffe und Gefahren vorbereitet werden40 Prozent der Industrieunternehmen in Deutschland führen regelmäßige Schulungs-und Trainingsmaßnahmen in Sachen Cybersicherheit für ihre Beschäftigten durch.27 Prozent haben Regeln und Verfahren für Cybersecurity in ihreMitarbeiterhandbücher und Firmenrichtlinien aufgenommen. "Das klingt nach viel,aber es bedeutet letztlich, dass ein Großteil der Industrie der Frage, wie mansich vor Hackern schützen kann, noch zu wenig Beachtung schenkt", sagt JanWendenburg, CEO des Düsseldorfer Cybersecurity-Spezialisten ONEKEY(http://www.onekey.com/) . Dies geht aus dem "OT+IoT Cybersecurity Report 2024"von ONEKEY hervor. Das Resultat: Die deutsche Wirtschaft unterschätzt das Risikovon Hackerangriffen auf Maschinen, industrielle Steuerungen (OperationalTechnology, OT) und das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT).Laut Bericht sensibilisiert nur etwas mehr als ein Zehntel (11 Prozent) derIndustrie seine Beschäftigten systematisch für Bedrohungen durchCyberkriminelle. "Wenn ein Produktionsband oder ein Verpackungsroboter nichtrichtig funktioniert, sollte der Maschinenführer auch den Fall einerHackerattacke in Betracht ziehen", gibt Jan Wendenburg ein Beispiel, "doch ohneSchulung wird genau das nicht passieren und die Erkenntnis, dass Hackereingedrungen sind, setzt sich erst durch, wenn der Schaden längst angerichtetist."Überprüfungen der Cyber-Resilienz bei über einem Drittel der Unternehmen unklarImmerhin führen 62 Prozent der untersuchten Industrieunternehmen regelmäßigCybersecuritiy-Audits durch. 24 Prozent der Betriebe verlassen sich dabei aufexterne Bewertungen, 18 Prozent auf interne, und 20 Prozent fahren hybrid miteigenen und externen Audits."Bei mehr als einem Drittel der Industrie scheint unklar, ob oder in welchemUmfang eine regelmäßige oder auch nur gelegentliche Prüfung der Resilienzgegenüber Hackerangriffen vorgenommen wird", wundert sich Jan Wendenburg überden aktuellen Umgang mit einer der größten Bedrohungen unserer Zeit. Beinahe einFünftel (19 Prozent) der Befragten bekennt, dass bei ihnen keinerlei Audits zurCybersicherheit statffinden, weder intern noch extern.Die Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) führt für das letzte Jahr beinahe135.000 offiziell gemeldete Fälle von Cyberkriminalität auf und geht dabei voneinem Dunkelfeld von 90 Prozent aus. "Das entspräche mehr als 4.000 Angriffen amTag", warnt der ONEKEY-CEO. Das Bundesamt für Sicherheit in derInformationstechnik (BSI) schreibt in seinem Lagebericht zum vergangenen Jahr: