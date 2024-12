DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat International Airlines Group (IAG) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 215 auf 400 Pence angehoben. Die knappen Kapazitäten bei Transatlantikflügen von und nach Großbritannien sollten der Airline-Holding 2025 weiter steigende Ticketpreise bescheren, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem stützten die Kerosinpreise seine Erwartung eines weiteren Jahres mit einem überraschend hohen Ergebniswachstum - seine Schätzung liege über der Konsensprognose./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 05:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 3,50EUR auf Tradegate (11. Dezember 2024, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jaime Rowbotham

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 2,15

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m