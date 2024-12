Aktie versucht Bodenabschluss

TUI hat in dem bis September laufenden Geschäftsjahr 2024 sein bereinigtes Betriebsergebnis um ein Drittel auf 1,3 Mrd. Euro gesteigert, wie das Unternehmen heute veröffentlichte. Der Reisekonzern machte insgesamt einen Umsatz von 23 Mrd. Euro, was einem Anstieg um 12 Prozent entspricht. TUI-Chef Sebastian Ebel fügte hinzu, dass 2024 ein sehr gutes Jahr gewesen ist. Für das laufende Jahr erwartet TUI angesichts der aktuell robusten Buchungslage einen Umsatzanstieg um fünf bis zehn Prozent und ein Ergebnisplus um sieben bis zehn Prozent.

Die TUI-Aktie konnte bislang noch nicht an ihre damaligen Bestmarken von vor Corona anschließen, versucht sich aber im Bereich zwischen 4,36 und grob 8,00 Euro derzeit an einem Boden in Form einer inversen SKS-Formation. Zwar gelang es in der abgelaufenen Woche über die Nackenlinie bei 8,00 Euro zu springen, in dieser Woche wackelt ein nachhaltiger Ausbruch aber. Dieser ist allerdings notwendig, damit in der TUI-Aktie Kaufsignale in Richtung 10,76 und 11,69 Euro auf Sicht der nächsten Wochen generieren kann. Ein Rückfall unter 7,14 Euro würde definitiv für eine Verlängerung der seit April 2023 bestehenden Seitwärtsspanne sorgen. Dieses Szenario würde mit Abschlagsrisiken zurück auf 5,97 bzw. 5,05 Euro einhergehen.

TUI AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Schafft es sich die TUI-Aktie in dieser Woche oberhalb von 8,00 Euro festzusetzen, würde die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Bodenabschluss und damit Kurspotenzial an 11,69 Euro merklich zunehmen. Entsprechend dieser Entwicklung könnte ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ2VHZ angepeilt werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf insgesamt 220 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 4,97 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 7,40 Euro aber nicht überschreiten, dies käme im Schein einem Stopp-Kurs von 0,68 Euro gleich.