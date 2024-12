US-Expertenkommission prüft nun Fusion von U.S. Steel und Nippon Steel

Die 15 Milliarden Dollar schwere Übernahme, die Nippon Steel zum drittgrößten Stahlproduzenten der Welt machen würde, stößt auf erheblichen Widerstand. Präsident Joe Biden, der designierte Präsident Donald Trump und die einflussreiche Gewerkschaft United Steelworkers haben sich gegen den Deal ausgesprochen.

Das Weiße Haus betonte am Dienstag, dass Biden die Empfehlung des Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) abwarten werde, bevor er eine endgültige Entscheidung trifft. Die Empfehlung wird in weniger als zwei Wochen erwartet.