Ist diese Chance auf +96 Prozent zu gut, um wahr zu sein?

In der Spitze erreichte Regeneron einen Kurs von 1.211,20 US-Dollar, was ein Plus von knapp 350 Prozent bedeutete. Lange profitierte das Unternehmen von hohen Erlösen aus seinen Blockbuster-Präparaten Dupixent und Eylea, das in Kooperation mit Bayer vertrieben wird.

In den vergangenen fünf Jahren war Regeneron lange eine der erfolgreichsten US-Biotechnologieaktien, zumindest im Large-Cap-Bereich. Gegenüber einem Tief bei etwa 270 US-Dollar im September 2019 verteuerten sich die Anteile in 2024 erstmals auf über 1.000 US-Dollar.

In den vergangenen Monaten kamen aber vermehrt Sorgen hinsichtlich des zukünftigen Unternehmenswachstums auf, da der Patentschutz für Eylea ausläuft, und die aus dem Lungenkrebsmedikament Libtayo erzielten Erlöse noch im Anfangsstadium stecken.

Patentsorgen lassen Aktie crashen – eine Chance für mutige Anleger?

Diese Sorgen ließen die Anteile gegenüber ihrem Allzeithoch um fast 40 Prozent einbrechen. Nun aber mehren sich im Chart die Anzeichen für eine Trendwende. Das bietet Anlegern eine hochattraktive Einstiegsgelegenheit und mit etwas Mut sogar die Chance auf +90 Prozent!

Erst überbewertet und überkauft ...

Ungeachtet der seit drei Monate anhaltenden, scharfen Korrektur notiert die Regeneron-Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend. Innerhalb dieser Bewegung war es zu einem Trendkanal mit einer Breite von etwa 150 US-Dollar gekommen, der das Kursgeschehen in den vergangenen eineinhalb Jahren bestimmte.

Im Rahmen eines Ausbruchs nach oben und einer zwischenzeitlichen Übertreibung kam es im Sommer zum Allzeithoch bei 1.211,20 US-Dollar. Dieses konnte jedoch nicht verteidigt werden, da es technisch nur unzureichend abgesichert war – weder der Relative-Stärke-Index (RSI) noch der Trendstärkeindikator MACD konnten parallel zum Aktienkurs eigene, markante Hochs ausbilden.

... dann plötzlich unterbewertet und überverkauft!

Auch fundamental war ein solches Niveau nicht zu vertreten. Ein Kurs von 1.200 US-Dollar bedeutete ein für 2025 geschätztes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 und damit um fast 60 Prozent über dem Bewertungsdurchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Die Folge war eine kräftige Korrektur, die nicht nur zum Verlassen des Aufwärtstrendkanals nach unten, sondern auch dem Bruch zahlreicher Unterstützungen führte. In den gleitenden Durchschnitten ist es mit einem sogenannten Death Cross außerdem zu einem Verkaufssignal gekommen.

Nach einer Stabilisierung des Kursgeschehens in den vergangenen fünf Wochen präsentiert sich der Chart nun als Bärenflagge. Und aus dieser zeichnet sich inzwischen ein Ausbruch nach oben ab, der mittelfristig zu einer dynamischen Erholung der Aktie führen könnte.

Bärenflagge dürfte nach oben verlassen werden

Die Bodenbildung war möglich, da Regeneron zeitweise stark überverkauft war. Der RSI lag auf seinem Tiefpunkt bei 12 Punkten – bereits 30 Zähler gelten als überverkauft. An Fahrt gewonnen hat die zuvor zaghafte Erholung, nachdem der MACD seine Signallinie überwunden hat. Inzwischen ist er auf dem Weg in Richtung Nulllinie, die den Wechsel in einen Aufwärtstrend anzeigen würde.

Bevor die Käufer ihre Muskeln spielen lassen und den Weg zu höheren Notierungen frei machen können, muss jedoch noch der Widerstandsbereich um 800 US-Dollar geknackt werden, wo es am Montag zu einem Abpraller gekommen war. Angesichts der jüngsten technischen Verbesserungen stehen die Chancen hierfür jedoch gut, solange die Aktie keine neuen Jahrestiefs erzielt. Hierfür sind 735 US-Dollar zu beachten.

Fazit: Erstklassige Einstiegschance!

Regeneron ist ein hochkarätiges US-Biotechunternehmen mit einer starken Pipeline. Zwar wurde die Aktie durch Patentsorgen belastet, aber das zuletzt vorgestellte, über den Analystenerwartungen liegende Quartalsergebnis deutet darauf hin, dass diese übertrieben sein könnten. Auch die zwischenzeitliche Überbewertung der Aktie wurde inzwischen abgebaut – Regeneron handelt bei vielen Kennziffern im Rahmen seines Fünfjahresmittels.

Damit stehen die Chancen für einen Turnaround der Aktie sowohl fundamental als auch technisch hervorragend. Das gegenwärtige Setup bietet eine erstklassige Einstiegsgelegenheit zu einem frühen Zeitpunkt. Die mittelfristig größte Hürde dürfte nach dem Überwinden von 800 US-Dollar beim Widerstandscluster um 1.000 US-Dollar liegen. Allein das bietet die Chance auf fast 30 Prozent.

Für 96 Prozent ist nur ein Kursanstieg von 10 Prozent nötig!

Diese Chance lässt sich mithilfe eines Discount-Zertifikates um das Dreifache vergrößern. Der Discount-Call-Optionsschein MJ3U2P bietet die Chance auf rund 90 Prozent. Für diese würde bereits ein Kurs von 850 US-Dollar genügen – der jedoch bis spätestens zum Verfallstermin im Juni kommenden Jahres erreicht sein muss.

Eine anteilige Auszahlung erhalten Anleger für Kurse zwischen 750 und 850 US-Dollar, wie das folgende Auszahlungsprofil zeigt. Doch Vorsicht: Sollte MJ3U2P zum Laufzeitende unterhalb von 750 US-Dollar notieren, verfällt der Discount-Call wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr!

Szenariotabelle

Discount-Call MJ3U2P (Basis 750,00 $ / Cap 850,00 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Kaufpreis Aktie * 772,40 $ Kaufpreis Discount-Call * 4,86 € Basis / Cap 750,00 $ / 850,00 $ Laufzeit / Fälligkeit 20.06.2025 Verkaufspreis Aktie 750,00 $ 775,00 $ 800,00 $ 825,00 $ 850,00 $ Wertentw. Discount-Call 0,00 € 2,38 € 4,76 € 7,14 € 9,52 € Rendite Aktie -2,9 % +0,3 % +3,6 % +6,8 % +10,0 % Rendite Optionsschein -100,0 % -51,0 % +2,1 % +39,9 % +95,9 % Breakeven 801,10 $

* Stand: Mittwoch, 11. Dezember, 15:45 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle angegebenen Renditen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion