Super Micro: CEO kann Markt nicht überzeugen – Aktie bricht ein!

JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee hat gesagt, sich kürzlich mit Michael Staiger, dem Senior Vice President of Corporate Development von Super Micro Computer (SMCI), und Krishna Shankar, einem Vice President of Finance, getroffen zu haben.

Nvidia plane, die Blackwell-Produktlinie in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 hochzufahren, wobei Super Micros Position bei kundenspezifischen Versionen stark bleibt. Das Unternehmen erklärte zudem, dass das Betriebskapital ausreichend und die Liquidität zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit gewährleistet sei.

Die Ergebnisse des Treffens waren also positiv, trotzdem bekräftigte Chatterjee seine Untergewichtung der Aktie. Er nahm auch keine Änderung seines Kursziels von 23 US-Dollar vor. Das entspricht einem Abwärtspotenzial von etwa 43 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag.

Chatterjee hatte vor einer Woche seine bearishe Haltung zur SMCI-Aktie geäußert – ungefähr zu der Zeit, als die Anleger sich am meisten Sorgen um die Buchhaltungsprobleme des Unternehmens und einem möglichen Delisting der Aktie machten.

Seitdem hat SMCI einen angesehenen neuen Wirtschaftsprüfer eingestellt und die Nasdaq verlängerte die Frist für die Einreichung der geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens bis zum 25. Februar, wodurch ein Delisting im Wesentlichen vom Tisch war.

Am Dienstag sagte Charles Liang, CEO des Unternehmens, er sei "zuversichtlich", dass die Aktien nicht aus dem techlastigen Index gestrichen und die verspäteten Jahres- und Quartalsberichte bis zum neuen Stichtag eingereicht würden, als er am Rande der Reuters NEXT-Veranstaltung in New York am Dienstag mit Reportern sprach.

Der Markt scheint jedoch noch nicht davon überzeugt zu sein, dass das Unternehmen über den Berg ist. Am Mittwoch notieren die Titel erneut tief im roten Bereich, nachdem sie am Dienstag bereits um 8,2 Prozent gefallen waren. Anleger scheinen weiterhin zu befürchten, dass SMCI bei der jährlichen Neuzusammensetzung am 13. Dezember aus dem Nasdaq-100-Index herausfallen könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion