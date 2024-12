AEG Germany erreicht Rekordjahr 2024 und blickt voraus auf ein starkes Konzertjahr 2025

Berlin/Hamburg (ots) - Mit über 460 Events in der Barclays Arena, der Uber Arena

und der Uber Eats Music Hall setzt die Anschutz Entertainment Group (AEG) in

Deutschland im Jahr 2024 einen neuen Maßstab. Das entspricht 53 Veranstaltungen

mehr als im Vorjahr und eine starke Basis für ein konzertreiches 2025.



Während im Jahr 2024 Sportgroßveranstaltungen wie die Handball-EM, das

EuroLeague Final Four (Basketball), das EHF Final Four (Handball) und der Laver

Cup (Tennis) die Auslastung der von AEG betriebenen Venues dominierten, wird

2025 von Live-Musik geprägt sein. AEG plant insgesamt rund 200 Konzerte,

verteilt auf die Barclays Arena, die Uber Arena und die Uber Eats Music Hall.





Jan Kienappel, COO & CFO AEG Germany, erklärt : "2024 war für AEG Deutschlandein überaus erfolgreiches und für unsere Mitarbeitenden ein sehr intensivesJahr. Wir hatten eine nie dagewesene Gesamtzahl an Events in unserenSpielstätten, einschließlich mehrerer aufwändiger Sportgroßveranstaltungen mitinternationaler Strahlkraft. Zusätzlich haben wir mit Uber und Uber Eats zweineue Marken als Namenspartner an unserem Standort in Berlin integriert. Daskommende Jahr wird nicht weniger ereignisreich: Wir rechnen damit, denEvent-Count auf dem hohen Niveau der letzten Jahre zu manifestieren. DieAussicht, dass mit AEG Presents und AXS künftig zwei unternehmenseigene Akteureaus dem Veranstaltungs- sowie dem Ticketingbereich im deutschen Markt präsentsein werden, bestärkt uns in unserer Zuversicht für das Jahr 2025 und darüberhinaus."AEG Presents hatte am Montag eine strategische Partnerschaft mit derKonzertveranstaltungsagentur MCT angekündigt.AXS startete im vergangenen Oktober auf dem deutschen Markt und bietet seitdemden Premium-Ticketing-Service der Uber Arena in Berlin und der Barclays Arena inHamburg an. Im November gab AXS die Übernahme des Hamburger Ticketunternehmensvon white label eCommerce bekannt und kann in Deutschland nun eine innovativeSuite von Software-Tools anbieten, die von einem vollständigWhite-Label-Ticketing-Erlebnis bis hin zu einem Full-Service-Modell reichen.Highlights 2024 und Vorschau auf 2025Barclays Arena HamburgIm Jahr 2024 besuchten über eine Million Fans 150 Events in der Barclays Arena -ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 132 Veranstaltungen im Vorjahr. Damiterreicht die Arena wieder das Niveau vor der Pandemie. Für 2025 plant dieBetreiberin erneut 150 Events, darunter Highlights wie Dua Lipa, drei Shows vonAyliva, Lionel Richie und die EHF Finals Men im Handball.Uber Arena BerlinMit 176 Events und 1,8 Millionen Gästen verzeichnete die Uber Arena im drittenJahr in Folge ein Rekordjahr. Auch 2025 rechnet die AEG mit über 170 Events,darunter 88 Konzerte - ein neuer Höchststand. Stars wie Usher, Ayliva und KontraK sind bereits mit jeweils drei Konzerten im Veranstaltungskalender vertreten.Uber Eats Music Hall BerlinDie Uber Eats Music Hall zählte im Jahr 2024 insgesamt 137 Events und damitganze 30 mehr als im Jahr zuvor. Die Eventzahl teilte sich gleichermaßenzwischen Konzerten und Shows auf der einen Seite und Corporate-Veranstaltungenauf der anderen Seite auf. AEG erwartet, dass sich der Aufwärtstrend der UberEats Music Hall weiter steigert und rechnet für 2025 mit 142 Events.Pressekontakt:AnsprechpartnerMoritz Hillebrand, Tel: 030-20 60 70 82 50,mailto:moritz.hillebrand@aegeurope.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62027/5928335OTS: Anschutz Entertainment Group