US-Auftrag untermauert Bodenbildung von Kontron

Lukas SpangWas mir tatsächlich am besten gefallen hat, war Kontron. Da habe ich jetzt auch im Nachgang der Konferenz angefangen, eine Position aufzubauen. Da hatten wir ja auch in einer der vorherigen Folgen den CEO der Gesellschaft bei uns im Podcast.Auf dem EK-Forum war jetzt der CFO, der Herr Billek. Hier gefällt mir einfach, dass einerseits natürlich die Bewertung deutlich nach unten gekommen ist. Das heißt, wir reden jetzt hier über ein Enterprise Value zur EBITDA irgendwo in der Größenordnung von gut sechs für dieses Jahr und haben aber auf der anderen Seite ein zweistellig wachsendes Geschäft, einen zweistellig wachsenden Auftragseingang mit einem Book-to-Bill-Ratio von 1,21 im dritten Quartal gehabt, einem Auftragsbestand, der um 24 Prozent über vorher liegt.Und das Interessante ist eben auch, was den Auftragsbestand angeht, dass der insbesondere sehr stark ausgefallen ist im margenstarken Geschäft Software & Solutions. In dem hat der Kontron EBITDA-Margen von gut 20 Prozent. Die werden jetzt vielleicht nicht ganz in den nächsten Quartalen auf dem Niveau bleiben, aber irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent und damit wird eben der Gesamt-Margenschnitt sukzessive steigen, weil eben auch der Umsatzanteil des Segments weiter steigt und auf der anderen Seite kam schon auch ganz klar die Message rüber, dass das Management nicht mit dem Aktienkurs und der Bewertung derzeit zufrieden ist und man da verschiedene Maßnahmen prüft und das wird sicherlich in den kommenden Monaten auch dann ganz interessant werden, was man daraus macht, ob man vielleicht den einen oder anderen Geschäftsbereich, der nicht zum Kerngeschäft gehört, verkaufen wird, um da letztlich auch nochmal Werte zu heben, das heißt einfach Multiples zu erzielen, die über der aktuellen Bewertung sind und ja mal schauen, was dem Management da noch an Maßnahmen einfällt.Das war für mich jetzt das beste Gespräch in Summe.Volker GlaserDas hört man als Investor, der ich in Kontron bin, natürlich gerne.