GOLDMAN SACHS stuft GSK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1690 Pence auf "Neutral" belassen. Die Wirksamkeit von Blenrep in Kombination mit Bortezomib bei Patienten mit Multiplem Myelom sei stark gewesen, schrieb Analyst Rajan Sharma am Mittwochmorgen nach Studiendaten. Sie stütze eine Zulassung und die Briten könnten den Antikörper nun formal in ihre Mittelfristziele einbeziehen. Hinter der Anwendbarkeit im realen Betrieb bleibe aber ein Fragezeichen angesichts bekannter Nebenwirkungen auf die Augen, die Dosisanpassungen nötig machten./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 05:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 16,65EUR auf Tradegate (11. Dezember 2024, 13:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Rajan Sharma

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16,9

Kursziel alt: 16,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m