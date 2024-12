Eishockey-Star Max Domi schließt sich Aires Teach als neuester #AiresAthletes-Botschafter und Markenpartner an

Domi stärkt die Kampagne #AiresAthletes und betont die Bedeutung des Schutzes vor EMF-Strahlung für die Genesung und das allgemeine Wohlbefinden*

Domi steigert die Markenbekanntheit von Aires durch neue Partnerschaften mit UFC, WWE, Canada Basketball und den Athleten Michael Chandler, RJ Barrett und anderen

Domi wurde Aktionär des Unternehmens und erhielt den Großteil seiner Vergütung in Form von Unternehmensaktien

Toronto, ON – 11. Dezember 2024 – American Aires Inc. („American Aires“ oder „Aires Tech“ oder „Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), gab heute bekannt, dass es seine Mission, die negativen Auswirkungen der EMF-Strahlung zu neutralisieren, durch eine Partnerschaft mit dem Stürmer der Toronto Maple Leafs, Max Domi, vorantreibt. Domi – bekannt für seine Leidenschaft und sein Engagement für Wellness – wird mit dem Technologiepionier zusammenarbeiten, um zu zeigen, wie er Produkte von Aires nutzt, um sich vor der Strahlung drahtloser Technologien zu schützen und seine persönliche Leistung und sein Wohlbefinden zu steigern.*

Diese Partnerschaft baut auf der Dynamik von Aires auf und vertieft die Verbindung zwischen seiner EMF-Technologie und dem Sport, indem sie seine Marke mit Spitzensportlern und -ligen in Einklang bringt. Domi und erweitert die Eishockey- und kanadischen Allianzen des Unternehmens, da er sich einer Liste anschließt, die den Star der Toronto Maple Leafs, John Tavares, den RJ Barrett der Toronto Raptors und das Team Canada Basketball umfasst. Zu den weiteren Sportpartnerschaften außerhalb Kanadas gehören globale Marketingallianzen mit der UFC und der WWE sowie die Athletenbotschafter UFC Lightweight Michael Chandler und UFC Women's Flyweight Maycee Barber sowie die NFL-Legende und dreifache NFL Pro Bowler Tiki Barber.

„Max hat seinen Ruf als einer der dynamischsten und leidenschaftlichsten Spieler in der NHL gefestigt“, sagte Josh Bruni, CEO von Aires Tech. “Domi hat die Fähigkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten und sich als Fürsprecher in der Diabetes-Community einzusetzen. Als Vorbild für Wohlbefinden ist er der perfekte Partner, um zu zeigen, warum der Schutz vor elektromagnetischer Strahlung unerlässlich ist, um sich wohlzufühlen und Bestleistungen zu erbringen.“

„Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mich auf dem Eis zu verbessern, und das beginnt damit, wie ich trainiere und mich davon erhole“, sagte Domi. “Ich verbringe gerne Zeit in meinem persönlichen Spind, um mich vor einer Trainingseinheit oder einem großen Spiel zu konzentrieren. Das ist ein sicherer Ort für mich und ich möchte alles andere ausblenden – die Produkte von Aires helfen mir dabei, indem sie eine 100 % EMF-neutrale Zone schaffen, in der ich mich wohlfühle und Höchstleistungen erbringen kann.“

Die nicht-exklusive, 12-monatige weltweite NIL-Vereinbarung (Name, Image und Abbild) mit Max Domi wurde am 12. September 2024 unterzeichnet und gibt Aires das Recht, seine persönliche Marke mit der Werbung, Verkaufsförderung und dem Verkauf von Aires-Produkten und -Dienstleistungen zu verbinden, einschließlich: Teilnahme an einem EEG – einem Scan, der die elektrische Aktivität im Gehirn aufzeichnet Gehirns – zur Erfassung von Inhalten, die die positiven Auswirkungen der Produkte von Aires demonstrieren; die sichtbare Präsentation und/oder Diskussion der Produkte von Aires in geeigneten professionellen Umgebungen und Schulungen; die Teilnahme an mehreren PR-bezogenen Veranstaltungen, Interviews, Auftritten und Stellungnahmen; ein Drehtag zur Erfassung von Inhalten, die Aires für Werbezwecke und/oder zur Aufnahme in die Whitelist verwenden kann; und die Bewerbung der Produkte von Aires auf ihren Social-Media-Konten.

Die Kampagne #AiresAthletes soll die Marke und die Produkte von Aires in den Köpfen der Verbraucher mit Spitzenleistungen und Gesundheit in Verbindung bringen, um die Strategie zu unterstützen, die Markenbekanntheit zu steigern und das Umsatzwachstum anzukurbeln. Je mehr Leistungsträger unsere Technologie bestätigen, indem sie sich als Aires-Botschafter ausrichten, desto mehr partnerspezifische Inhalte generieren und verbreiten wir. Dies soll es Aires ermöglichen, die Markenbekanntheit zu steigern, unser Publikum zu erweitern und Begeisterung für unsere Technologie zu wecken und sie allgemein bekannt zu machen. Die Partnerschaft mit Domi wird zwar im Vorfeld Zeit und Aufwand für die Initiierung unserer damit verbundenen Marketingstrategie und den Aufbau von Dynamik erfordern, aber unser Ziel ist es, dass er während der Laufzeit der Partnerschaft zum allgemeinen Umsatzwachstum beiträgt. Im Rahmen der Partnerschaft wird Domi in Programmen und Inhalten auftreten, um Sportler und die Millionen von Eishockeyfans in Nordamerika zu erreichen. Als Teil des Vertrags wird Domi Aktionär des Unternehmens, wobei der Großteil der Vergütung für die Partnerschaft in Form von American-Aires-Stammaktien erfolgt.

Weitere Informationen über die Partnerschaft, die Kampagne #AiresAthletes und die innovative EMF-Schutztechnologie von Aires finden Sie unter www.airestech.com.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen unter www.investors.airestech.com.

*Hinweis: Basierend auf internen und von Experten begutachteten Forschungsstudien und klinischen Versuchen von American Aires Inc. Weitere Informationen finden Sie unter https://airestech.com/pages/tech.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

wifi@airestech.com

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

Nikhil Thadani

+1-905-667-6692

nik@sophiccapital.com

Über diese Pressemitteilung:

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien.





Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Finanzlage, die zukünftige Marktposition, das Wachstum, Innovationen, die globale Wirkung, die Geschäftsstrategie, die Produktakzeptanz, die Verwendung von Erlösen, die Unternehmensvision, geplante Übernahmen, strategische Partnerschaften, Joint Ventures und strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Pläne und Ziele des Unternehmens oder unter Beteiligung des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „sagt voraus“, „beabsichtigt“, „Ziele“, „strebt an , „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder durch Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen „ergriffen werden können“, „könnten“, „sollten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“, eintreten oder erreicht werden. Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, der Branchenbedingungen und der Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen bezüglich solcher zukunftsgerichteter Aussagen können in dieser Pressemitteilung und in der jährlichen und vierteljährlichen Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens erörtert werden, die unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Informationen verwendet wurden, als ungenau erweisen können, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden. Daher sollte man sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen gefordert.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer Person in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Wir streben eine Safe-Harbour-Regelung an.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

