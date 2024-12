Frankfurt Digital Finance 2025 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Europas Finanzindustrie braucht Initiative: Gemeinsam

eine wettbewerbsfähige Zukunft gestalten



"Jetzt ist der Moment, in dem Europa geschlossen handeln und das Potenzial

seiner Finanzindustrie entfesseln muss" , sagt Corinna Egerer , Gründerin von

Frankfurt Digital Finance, die am 12. und 13. Februar 2025 ins Gesellschaftshaus

Palmengarten in Frankfurt am Main einlädt. Der Zeitpunkt könnte kaum bedeutender

sein: Nach den US-Präsidentschaftswahlen und den bevorstehenden Neuwahlen in

Deutschland wird Europa auf den Prüfstand gestellt. Unter dem Motto "Time to

act, Europe! Unleashing the potential of the financial industry" diskutieren

deshalb hochkarätige Sprecher wie Sprecher wie Christiana Riley (Regional Head

of North America, Santander), Philippe Oddo (Geschäftsführender Gesellschafter

und Vorstandsvorsitzender, ODDO BHF), Alexandre Prot (Co-Founder, Qonto), Nicola

Beer (Vizepräsidentin, EIB), Burkhard Balz (Vorstand, Deutsche Bundesbank) und

Dr. Tamaz Georgadze (CEO und Mitgründer, Raisin) über die Zukunft des

europäischen Finanzplatzes.



Im Fokus der sechsten Ausgabe der Konferenz stehen zentrale Themen wie die

Innovations- und Transformationsfinanzierung in Europa, Rahmenbedingungen wie

die Kapitalmarktunion, Wachstumsstrategien für die Finanzindustrie, die

Bedeutung europäischer Champions sowie der Aufbau eines starken digitalen

Mittelstands. Parallel dazu beleuchten die Sessions am ersten Konferenztag

aktuelle Tech-Trends in der europäischen Finanzbranche wie beispielsweise

Künstliche Intelligenz, Electronic Securities und Crypto & Digital Assets.





