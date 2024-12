Minus 10 Prozent: Aktie von Carl Zeiss Meditec geht baden

Besonders die schwache Nachfrage in China belastete das Geschäft. Die Einführung neuer Vergabesysteme für Intraokularlinsen und eine zögerliche Sommersaison bei Laseroperationen am Auge ließen die Bestellungen von Verbrauchsmaterialien deutlich sinken. Auch in Nordamerika hielten sich Kunden mit Investitionen zurück, was den Absatz von Diagnostik- und Messgeräten beeinträchtigte.

Vorstandschef Markus Weber zeigte sich vorsichtig für das laufende Geschäftsjahr: "Die Rahmenbedingungen bleiben schwierig, insbesondere die Schwäche im chinesischen Markt zwingt uns zu einem zurückhaltenden Ausblick." Für das neue Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen dennoch ein moderates Umsatzwachstum, unterstützt durch die Übernahme des niederländischen Ophthalmologie-Spezialisten D.O.R.C.

Langfristig will Carl Zeiss Meditec wieder profitabler werden. Nach einem Margenrückgang auf 12 Prozent im vergangenen Jahr strebt der Konzern mittelfristig eine Verbesserung auf 16 bis 20 Prozent an. Um dies zu erreichen, sollen Kosten in Vertrieb und Marketing reduziert sowie die Innovations-Pipeline effizienter genutzt werden. Im laufenden Geschäftsjahr sollen Einsparungen im niedrigen bis mittleren Millionenbereich realisiert werden.

An der Börse kam der Ausblick jedoch schlecht an: Die Aktie verlor nach Bekanntgabe der Zahlen über 13 Prozent und liegt am frühen Nachmittag immer noch 10 Prozent im Minus. Auch die geplante Kürzung der Dividende von 1,10 Euro auf 0,60 Euro pro Aktie trübte die Anlegerstimmung.

Auch Analysten sehen derzeit wenig Hoffnung. Goldman-Sachs-Analyst Richard Felton bleibt bei seinem Sell-Rating mit einem Kursziel von 54 Euro. Der vorsichtige Ausblick spräche für weiter sinkende Markterwartungen, so der Analyst.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,77 % und einem Kurs von 54,70EUR auf Tradegate (11. Dezember 2024, 13:50 Uhr) gehandelt.





